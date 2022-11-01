Trời sinh Tuất là con giáp dám dấn thân, có trách nhiệm trong công việc nên từ đồng nghiệp, cấp trên đến đối tác ai cũng quý mến. Đây chính là lý do vì sao dù không được sinh ra trong nhung lụa nhưng Tuất vẫn ngập trong biển tiền, sự nghiệp thăng tiến vùn vụt.

Tử vi dự báo qua hôm nay ngày (1/11), những tháng đầu năm bị tiểu nhân ngáng đường nên Tuất làm cật lực vẫn không có được bất cứ thành công nào. Thế nhưng, bước chân vào tháng 11 Tuất sẽ một bước đổi đời, phát tài cực to. Đặc biệt, qua hôm nay ngày (1/11), nhờ được thần tài điểm danh nên con giáp giàu có này sẽ có bạc tỷ trong tay, sung sướng như tiên.

Theo tử vi, những người tuổi Dậu rất giỏi làm ăn. Người tuổi này vốn đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Bất kể việc gì khó khăn, khi giao cho người tuổi Dậu cũng sẽ được giải quyết một cách mỹ mãn.

Thời gian gần đây, con giáp này gặp phải không ít chật vật, vận khí thất thường, vận may không được tốt lắm. Tuy nhiên, tử vi dự báo qua hôm nay ngày (1/11), người tuổi Dậu tài vận tăng cao, làm gì cũng nhiều phần suôn sẻ hơn trước. Không những tài lộc được cải thiện, sự nghiệp của người tuổi này cũng thuận lợi hơn nhiều, dù làm việc trong lĩnh vực gì cũng dễ cầu được ước thấy. Nhìn chung, nếu biết nắm lấy cơ hội tốt này, tuổi Dậu hoàn toàn có thể làm nên bước đột phá.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ bản tính chăm chỉ, luôn chủ động tìm kiếm cơ hội. Người sinh năm này rất ưa nhìn, học hành xuất sắc, có năng lực làm việc mạnh mẽ. Trong giao tiếp, con giáp này thể hiện mình là người tài giỏi, tự tin, nhiệt tình và hài hước. Điểm yếu của người tuổi Tỵ là dễ yếu lòng và hay tủi thân.

Tử vi dự báo qua hôm nay ngày (1/11), người tuổi Tỵ đứng trước cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp. Họ có thể nhận được công việc mới, dự án mới. Những người tuổi này làm kinh doanh cũng có thêm cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh sinh lời. Con giáp tuổi này cần quyết đoán hơn nữa và biết cách tận dụng cơ hội đến với mình. Nếu làm được như vậy, họ sẽ sớm đạt được nhiều thành tựu, tăng thêm thu nhập.

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