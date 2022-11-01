Các chuyên gia tử vi đã nhận định, tuổi Thân vốn là người có tính cách mạnh mẽ, độc lập và kiên định trong mọi sự lựa chọn của mình. Bề ngoài con giáp này tuy lạnh lùng nhưng bên trong họ rất ấm áp và có nét quyến rũ riêng, không phải ai cũng nhìn thấy.

Tử vi dự báo đúng ngày mai, thứ Tư ngày (2/11/2022), con giáp này sẽ được thần Tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Hơn thế nữa, bản mệnh còn vốn có bản lĩnh sống đáng ngưỡng mộ, cộng thêm sự giúp sức của quý nhân nên năm nay sẽ là một năm đáng mong chờ với người tuổi Thân.

Bên cạnh đó, người cầm tinh con khỉ được xem là con giáp mà trời ban cốt cách cao quý nên bản mệnh luôn muốn vươn đến một cuộc sống thượng lưu và viên mãn. Đặc biệt, phụ nữ tuổi Thân khá tham vọng, họ không ngừng nỗ lực cố gắng để thay đổi bản thân mình ngày càng tốt hơn.

Tuổi Mão

Tử vi ngày mai, thứ Tư ngày (2/11/2022) đây là thời điểm tuyệt vời cho những người tuổi Mão lột xác, thay đổi cuộc đời, nhờ khí vận hanh thông. Con giáp hưởng tài lộc sum suê, nhiều điều tích cực xảy đến với bạn.

Trong cuộc sống, người tuổi Mão sẽ liên tục đón những cơn mưa vàng bạc thông qua việc trúng số độc đắc hay thắng giải các cuộc thi. Trong công việc, thì Mão cũng không kém cạnh. Đặc biệt, đây là khoảng thời gian mà con giáp này sẽ có được những bản hợp đồng, thu nhập tăng lên vô cùng đáng kể.

Người tuổi Mão không chỉ may mắn trên con đường tài lộc, mà còn rất thành công trên con đường tình duyên của mình. Đặc biệt, tuổi Mão nếu còn độc thân trong ngày mai thứ Tư ngày (2/11/2022) thì sẽ tìm được một nửa đích thức. Với người tuổi Mão có đôi có cặp thì càng thêm gắn bó, trong nhà có tin vui thêm thành viên mới.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thường tận tụy, đáng tin cậy. Người tuổi này thường được yêu mến bởi tấm lòng lương thiện, không mưu cầu lợi ích, tinh thần trách nhiệm và tính cách ngay thẳng, dám nghĩ dám làm.

Tử vi dự báo đúng ngày mai, thứ Tư ngày (2/11/2022), người tuổi Dậu được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc rủng rỉnh, sớm muộn cũng sẽ phát tài. Thời vận đến, con giáp này làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Những tin vui liên tục đến nhà con giáp này.

Người làm công ăn lương có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Trong khi đó những người chưa có công việc cũng tìm được công việc phù hợp với mình. Con giáp này trước đó gặp nhiều xui xẻo nhưng đến giờ đã tìm lại vận may, sự nghiệp dần khởi sắc.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.