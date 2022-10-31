Đầu tháng 11 dương lịch 2022: Sao Tốt chiếu mệnh, 3 con giáp tài lộc bùng nổ, may mắn ngút trời, hốt cạn lộc trời, kiếm được bạc tỷ, tiền ập vào nhà tới tấp muốn nghèo cũng khó

Trời sinh người tuổi Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều sống tình cảm, khôn ngoan và vô cùng tinh tế. Họ biết cách dung hòa các mối quan hệ, chớp lấy cơ hội thể hiện năng lực chốn công sở và kiên trì đeo đuổi đam mê của mình.

Đầu tháng 11 dương lịch 2022, nhờ được sao may mắn chiếu mệnh Mùi làm gì cũng thuận lợi, như ý. Sự nghiệp của con giáp này sẽ có bước tiến ngoạn mục, thăng hoa hơn bao giờ hết. Đây chính là thời hoàng kim để Mùi có bạc tiền dư dả, trở thành đại gia chỉ vài năm sau đấy.

Vậy nên, dù nghèo khó, thất bại hết lần này đến lần khác Mùi vẫn mạnh mẽ vươn lên. Càng chăm chỉ, cống hiến Mùi càng gặt hái được nhiều thành công trong công việc, được cấp trên, đồng nghiệp ghi nhận.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo, đầu tháng 11 dương lịch 2022 là thời điểm cát tinh hoạt động mạnh mẽ, vì thế người tuổi Mão nên tranh thủ tạo dựng mối thân tình với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng. Điều này góp phần trợ giúp vững chắc cho sự nghiệp, bạn thăng tiến nhanh như diều gặp gió.

Tất nhiên, khó khăn đôi khi vẫn sẽ xuất hiện trong công việc, nhưng nhờ nhận được sự hỗ trợ của quý nhân, bạn có thể vượt qua một cách dễ dàng. Hơn nữa, đối phương còn giúp bạn chiếm được cảm tình của mọi người tại nơi làm việc, nâng cao kỹ năng lãnh đạo và phát triển tốt hơn trong sự nghiệp.

Tử vi cho biết, đầu tháng 11 dương lịch 2022, những cơ hội học tập và kiếm tiền cũng đến với bạn khá dồn dập. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, bạn nên làm việc chăm chỉ, tập trung và luôn quan sát để nhận biết đâu là thời cơ mình nên nhanh chóng nắm bắt. Làm được như vậy, cuộc sống của bạn sẽ nhanh chóng khởi sắc.

Tuổi Thân

Tuổi Thân là con người đơn giản, không có nhiều mưu mô. Họ sống hòa đồng, gần gũi nên được mọi người yêu mến. Trong công việc, tuổi Thân luôn cầu tiến, sẵn sàng tiếp thu các ý kiến góp ý của mọi người để hoàn thiện bản thân.

Tử vi dự báo rằng từ đầu tháng 11 dương lịch 2022, con giáp này sẽ có nhiều cơ hội trong công việc, tài lộc ngày một vượng phát. Bản mệnh đưa ra được những ý kiến sáng tạo, có hiệu quả nên được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp ủng hộ. Tuổi Thân đang làm kinh doanh cũng gặp cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn tốt, tiền tài dồi dào hơn trước.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.