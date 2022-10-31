Tử vi học chỉ rõ, Sửu là người hiền lành, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc. Họ sống thực tế, nỗ lực không ngừng để ngày càng thành công, sống dư dả đủ đầy. Vậy nên, dẫu xuất thân bần hàn nhưng Sửu vẫn tự làm đại gia của chính mình, có của ăn của để chất đống.

Sau hôm nay ngày (31/10/2022), đời Sửu sẽ sang trang mới. Nhờ sao tài lộc chiếu mệnh Sửu sẽ như hổ mọc thêm cánh, làm ăn vượng phát. Con giáp này sẽ quơ tay là có tiền, của nả trong thiên hạ cứ ập vào nhà tới tấp. Đặc biệt, Sửu còn có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời sau một đêm.

Thìn là con giáp mạnh mẽ, nhanh nhạy, dám nghĩ, dám làm. Dù trong cuộc sống hay công việc họ cũng thể hiện được mình là người có trách nhiệm. Thìn nói được, làm được tuy hơi thực dụng nhưng làm gì cũng tính toán kỹ lưỡng.

Các mối quan hệ của Thìn phát triển tốt đẹp, có nhiều người yêu quý. Mỗi khi gặp khó khăn Thìn lại có quý nhân xuất hiện giúp đỡ. Cuối tháng Giêng, tài vận của Thìn liên tục tăng cao, có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Với người làm công ăn lương sẽ có sự nghiệp hanh thông, thăng quan tiến chức.

Tử vi hôm nay ngày (31/10/2022), với những thành tích mà Thìn đạt được, họ được cấp trên trọng dụng. Người làm kinh doanh có thể chốt lời đơn hàng hoặc ký được những hợp đồng quan trọng.

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu siêng năng, chăm chỉ, không những thế rất tài giỏi, thông minh và biết cách nắm bắt cơ hội tốt để đổi đời. Năm 2022 là năm tốt để tuổi Dậu phát huy tài năng vốn có, bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội xung quanh thì việc làm giàu chỉ trong nháy mắt.

Tử vi dự báo, sau hôm nay ngày (31/10/2022), tuổi Dậu sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống được nâng lên tầm cao mới, quý nhân phương xa xuất hiện giúp họ ngày càng giàu có, cuối năm nay có người còn mua được nhà, được xe, thậm chí có cả số vốn lớn để làm ăn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.