Tử vi tướng số đã chỉ rõ, Dậu là người cần cù, siêng năng và vô cùng cần mẫn. Dẫu không quá sắc sảo, khôn ngoan nhưng sự thật thà lại là tính cách giúp người khác dễ dàng cảm mến mà giúp đỡ Dậu tận tình.

Sau thành công của dự án này, Dậu chắc chắn sẽ được thăng chức, tăng lương, thu nhập cải thiện đáng kể. Chỉ cần biết tích cóp, dám nghĩ dám làm thì trở thành đại gia chỉ còn là chuyện sớm muộn với Dậu

Tử vi dự báo trong 10 ngày tới (1/11 – 10/11), nếu trước nay Dậu đã bỏ lỡ rất nhiều cơ may trong đời mình thì trong 10 ngày tới bạn đừng để may mắn trời cho vuột mất nữa. Hãy cũng cảm đứng lên nhận lấy công việc khó nhằn nhất, khiến bạn mất nhiều thời gian, công sức nhưng rất xứng đáng để thử sức.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu đa phần đều trầm tính, ít nói và hướng nội. Họ được dự báo sẽ là những người giàu có trong tương lai bởi con giáp này "năng nhặt chặt bị", không thích tiêu pha hoang phí. Người tuổi này luôn tràn đầy năng lượng, giỏi tư duy trừu tượng. Trong công việc, họ luôn tỏ ra siêng năng, hăng hái và có trách nhiệm.

Tử vi dự báo trong 10 ngày tới (1/11 – 10/11), người tuổi Sửu được dự báo có quý nhân đồng hành. Dù gặp khó khăn, con giáp này vẫn có thể chuyển bại thành thắng, tiến lên nấc thang mới trong sự nghiệp. Nhờ làm việc chăm chỉ, việc nào ra việc nấy nên tiền bạc đổ về túi họ không ngừng. Dù theo đuổi ngành nghề, công việc gì, khả năng làm việc nghiêm túc, năng nổ của họ được đánh giá cao.

Tuổi Mão

Vốn bản tính linh động, luôn biết cách nắm bắt cơ hội, người tuổi Mão đã sớm gặp cơ duyên tốt đẹp từ cuối năm 2020. Khi qua năm 2021, nếu bạn không bỏ lỡ cơ hội thì hứa hẹn rằng công việc sẽ phát đạt, đời sống sung túc, đủ đầy và không còn phải bận lòng vì ít tiền nữa.

Không những thế, những tuổi Mẹo còn “đẹp” luôn cả vận đào hoa, vận may bất ngờ ập tới. Với ai đang độc thân, nếu muốn tìm “người ấy” thì hãy can đảm, “mặt dày” lên một xíu và nhanh chóng theo đuổi, ắt sẽ có hồi đáp.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.