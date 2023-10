Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu thường tận tụy, đáng tin cậy. Người tuổi này thường được yêu mến bởi tấm lòng lương thiện, không mưu cầu lợi ích, tinh thần trách nhiệm và tính cách ngay thẳng, dám nghĩ dám làm. Thời gian gần đây, họ gặp không ít khó khăn, trở ngại trong công việc. Nhưng không phải vì thế mà con giáp này tỏ ra nản lòng.

Tử vi hôm nay ngày 31/10/2022, 3 con giáp thoát nghèo thành công, trúng số độc đắc, vận may bức phá, tiền bạc rủng rỉnh, vạn sự cát tường, tiền nhiều vô kể, hưởng no lộc trời, người tuổi Dậu được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc rủng rỉnh, sớm muộn cũng sẽ phát tài. Thời vận đến, con giáp này làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Những tin vui liên tục đến nhà con giáp này.

Người làm công ăn lương có cơ hội được thăng chức, tăng lương. Trong khi đó những người chưa có công việc cũng tìm được công việc phù hợp với mình. Con giáp này trước đó gặp nhiều xui xẻo nhưng đến giờ đã tìm lại vận may, sự nghiệp dần khởi sắc.

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo qua hôm nay ngày 31/10/2022, 3 con giáp thoát nghèo thành công, trúng số độc đắc, vận may bức phá, tiền bạc rủng rỉnh, vạn sự cát tường, tiền nhiều vô kể, hưởng no lộc trời, người tuổi Thìn dần thay đổi tích cực hơn. Bởi cung Nô Bộc vừa có sao Hà Tài chiếu rọi nên tài lộc được phát triển, thoát khỏi vận hạn sa sút trước đây. Nếu biết nắm giữ cơ hội làm ăn, tập trung và liên tục cố gắng thì mới có thể thành công, tài lộc sẽ hanh thông, giàu có ngay trước mắt và cuộc sống sung túc ngập tràn.

Tuy nhiên, thời gian sắp tới, một vài người tuổi Thìn có thể bất chợt gặp phải sao hung tinh tác động đến sức khỏe. Do đó, bạn cần lưu ý đề phòng bệnh thấp khớp hay các vấn đề về đường hô hấp. Ngoài ra, ai mắc bệnh về dạ dày, đau bụng do ăn uống thất thường thì cần tập thể thao, chạy bộ nhiều hơn vào buổi sáng để cải thiện sức khỏe.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.