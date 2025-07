Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM đã cho hai tài xế của hai xe tạm dừng công việc, đồng thời trích xuất dữ liệu GPS, camera hành trình để phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, xử lý vụ việc.

Theo thông tin VNExpress, ngày 13/7, đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng, Sở Xây dựng TP HCM, cho biết cách đây 5 hôm hai xe buýt chạy cùng chiều đã chèn ép nhau trên đường Kinh Dương Vương, đoạn gần vòng xoay An Lạc (phường An Lạc, quận Bình Tân cũ) khi đang đi đến Tây Ninh (tỉnh Long An cũ).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo VNExpress.

Theo hình ảnh từ camera, xe buýt 62-10 từ phía sau vượt lên, ép xe 62-8 khiến phương tiện này leo lên vỉa hè, vỡ kính. Hai xe chỉ dừng lại sau khi ép sát vào nhau. Tài xế hai xe đã bị đơn vị quản lý là Hợp tác xã Vận tải Châu Thành, Hợp tác xã Xe khách liên tỉnh Miền Tây đình chỉ công tác.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng trích xuất dữ liệu GPS, camera, phối hợp các bên liên quan tiếp tục xác minh, xử lý. Ngoài ra, đơn vị trên cũng đề nghị các doanh nghiệp khai thác hai tuyến xe trên tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh thái độ phục vụ của tài xế, tiếp viên.

Như trước đó báo Dân Trí đưa tin, lúc 9h30 ngày 8/7, xe buýt số hiệu 62-10 của Hợp tác xã Vận tải Châu Thành (chạy tuyến Chợ Lớn - Thanh Vĩnh Đông) xảy ra va quệt với xe buýt số hiệu 62-8 của Hợp tác xã Xe khách liên tỉnh Miền Tây (chạy tuyến Chợ Lớn - Bến xe Tân An).

Vị trí va chạm tại đường Kinh Dương Vương, gần vòng xoay An Lạc. Ảnh: Báo Dân Trí.

Vị trí va chạm tại đường Kinh Dương Vương, gần vòng xoay An Lạc, khi hai xe đều đang trên hành trình từ TPHCM đi Tây Ninh (địa phận tỉnh Long An cũ). Cú va quệt khiến xe buýt 62-8 văng lên vỉa hè, kính xe bị hư hỏng.

Về thông tin cho rằng hai xe chèn ép, rượt đuổi nhau, lãnh đạo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM chưa đưa ra kết luận. Vị này khẳng định phải chờ kết quả xác minh từ cơ quan chức năng.

