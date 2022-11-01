Thông minh, bản lĩnh và tràn đầy nhiệt huyết nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp Thìn đã có của ăn của để, sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ. Sự quyết đoán, ham học hỏi cũng là tố chất giúp Thìn có sự nghiệp hanh thông, càng về hậu vận càng lắm của nhiều tiền.

Tử vi dự báo bước sang ngày mai, thứ Tư ngày (2/11/2022), con giáp giàu sang này sẽ được trời Phật chấm số đỏ, làm một hưởng mười, làm sương sương tiền về ngập két. Tháng 11 phú quý an nhàn, tháng 12 tình tiền viên mãn, cuối năm ăn Tết cực to, không cần suy nghĩ chuyện tiền nong chính là lá số tử vi của Thìn.

Theo tử vi, người tuổi Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác và là người có tính tự lập cao, không thích ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Một khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên định với con đường đã chọn và nỗ lực đến cùng. Đối mặt với khó khăn, người tuổi Sửu sẽ thể hiện sức chịu đựng không phải ai cũng làm được.

Tử vi ngày mai, thứ Tư ngày (2/11/2022) sẽ là lúc đường tài lộc của người tuổi Sửu tăng lên đến đỉnh điểm. Sự nghiệp thăng tiến từng bước, mối quan hệ của họ với cấp trên và đồng nghiệp đều trở nên hài hòa hơn, được sếp ghi nhận năng lực. Nhìn chung, đây là khoảng thời gian con giáp này làm gì cũng gặp may mắn, tài lộc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông, tình duyên thuận lợi.

Tuổi Ngọ

Tử vi học có nói, người tuổi Ngọ tốt bụng, dễ gần, rất dám nghĩ dám làm. Họ không chỉ sở hữu chỉ số thông minh cao mà còn có chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Con giáp tuổi Ngọ tính tình dịu dàng, nhân hậu, rất giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ cá nhân.

Tử vi dự báo bước sang ngày mai thứ Tư ngày (2/11/2022), con giáp tuổi Ngọ có tài lộc dồi dào, nhân đôi sự may mắn. Họ sẽ gặp muôn vàn những điều tốt lành. Những người làm công ăn lương có sự nghiệp hưng vượng. Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, công việc ngày càng khởi sắc. Người làm kinh doanh có vận may dồi dào, các thương vụ đều suôn sẻ, mau chóng trở nên giàu có.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm