Tử vi từ 7/11 đến 20/11 Tam Hợp che chở nên người tuổi Tị có thể nhanh chóng tìm ra những vướng mắc trong vấn đề đang gặp phải và nhanh chóng giải quyết. Bạn đang cho thấy sự nhanh nhạy và có trách nhiệm của bản thân, điều này khiến cấp trên vô cùng hài lòng về nỗ lực của bạn.

Tình cảm của những người đã có đôi có cặp cũng ngày càng thêm thắm thiết. Thời gian trôi đi không khiến tình cảm của cả hai phai nhạt mà trái lại còn ngày càng nồng nàn hơn. Dù đôi khi vẫn có những tranh cãi và khúc mắc nhưng chúng giống như “gia vị” cần có để tình cảm thêm ngọt ngào.

Cát khí cũng hỗ trợ người độc thân có thể gặp được vận mệnh của đời mình. Bản mệnh có cơ hội tìm được người tâm đầu ý hợp, tình duyên hợp ý. Đôi bên đều đã có ấn tượng sâu sắc về nhau từ lần đầu gặp gỡ, nên mọi chuyện tiến triển hết sức thuận lợi.

Con số may mắn: 2, 7

Màu sắc may mắn: đỏ, cam

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ một khi đã theo đuổi điều gì thì sẽ cố gắng làm đến cùng. Con giáp này có khả năng hoạch định kế hoạch và có tầm nhìn chiến lược.

Bản mệnh là người biết nắm bắt cơ hội, có thể dễ dàng thoát khỏi hoàn cảnh hoạn nạn. Với thái độ làm việc tích cực, tuổi Ngọ có thể đạt được sự giàu có như mong muốn. Tử vi nói rằng người tuổi ngọ có tính cách phóng khoáng, nhanh nhẹn, thích tự do, ghét bị ràng buộc, gò bó. Đôi lúc, con giáp này tỏ ra bất kham nhưng lại là người có tư duy lãnh đạo.

Ảnh minh họa: Internet

Từ 7/11 đến 20/11, tuổi Ngọ có thể gặt hái nhiều thành công. Nhìn chung cuộc sống của họ càng ngày sẽ càng ổn định và sung túc.

Con số may mắn: 3, 18

Màu sắc may mắn: vàng, tím

Tuổi Thìn

Tử vi từ 7/11 đến 20/11 dự báo về những may mắn mà tuổi Thìn có thể gặp được nhờ cục diện Tam Hợp Thái Tuế che chở. Sự nghiệp thăng hoa hơn, bạn không hề nao núng trước những khó khăn hay biến cố bất ngờ xảy ra mà vẫn bình tĩnh để giải quyết từng vấn đề một cách hiệu quả nhất.

Chẳng những vậy, tài chính cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực, có nhiều khoản thu tăng lên bất ngờ. Đặc biệt là chuyện làm ăn, kinh doanh rất thuận lợi, thậm chí con giáp này còn có cơ hội mở rộng quy mô cũng như không gian phát triển cho mình trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày ngũ hành tương sinh xuất giúp chuyện tình cảm thêm thăng hoa. Cả bạn và nửa kia đều có quan điểm đồng tình với nhau, dễ thấu hiểu và càng yêu thương nhau nhiều hơn.

Con số may mắn: 6, 11

Màu sắc may mắn: nâu, be

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.