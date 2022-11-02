Chúc mừng những con giáp may mắn có vận số đỏ rực, cơ duyên trúng lớn trong 2 ngày (2/11 và 3/11), nhanh giàu mau sang quý, tài lộc ùn ùn về.
- Tử vi ngày mai 1/11/2022 rực sáng: 3 con giáp rơi trúng hố vàng, vươn tay hái lộc, vượng vận quý nhân, giàu sang nứt vách
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Tuổi Dần
Tuổi Dần thường thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của người tuổi Dần không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn.
Tử vi nói rằng trong 2 ngày (2/11, 3/11), tuổi Dần có khả năng kiếm được nhiều tiền. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, họ có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.
Vào 2 ngày này, tuổi Dần rất có lộc về tiền bạc, dễ trúng số độc đắc với số tiền không hề nhỏ hoặc kinh doanh trúng dự án lớn, có lộc lời lãi cao.
Trên con đường tài lộc, dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Dần đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.
Tuổi Tỵ
Tam Hợp mang tới những tác động tích cực cho người tuổi Tỵ. Bản mệnh luôn cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng bắt tay vào thực hiện mọi nhiệm vụ, cho dù công việc có khó khăn, thử thách hoặc thuộc lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ.
Tuy nhiên, bạn không nên quá mức nóng vội muốn thể hiện bản thân. Hãy đánh giá đúng tình hình thực tế, suy nghĩ kĩ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận hoặc quyết định cuối cùng. Sự vội vàng có thể khiến bạn vướng phải rắc rối ngoài ý muốn đấy.
Trong 2 ngày này, những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Nếu còn độc thân, bản mệnh có thể có cảm tình ngay với một đối tượng nào đó khi đôi bên còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau.
Tuổi Tuất
Trong 2 ngày (2/11, 3/11), cuộc sống của người tuổi Tuất này sẽ có những bước chuyển biến tích cực. Công việc bất ngờ gặp được nhiều điều suôn sẻ, cơ hội làm giàu hiện ngay trước mắt, việc cần làm là nắm bắt kịp thời đúng lúc.
Tài chính được cải thiện khiến tinh thần tuổi Tuất thoải mái và phấn chấn hơn, những thay đổi nhỏ trong cuộc sống sẽ giúp ngày tháng tới viên mãn và tốt đẹp. Vận trình đang lên, con giáp đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.
Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.