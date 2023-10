Tuổi Sửu

Trời sinh người tuổi Sửu có ý chí kiên cường, không bao bỏ cuộc trước khó khăn. Ngoài ra, con giáp này còn có lối sống ngay thẳng nên được những người xung quanh yêu mến, giúp đỡ. Nhờ có ý chí lại vô cùng chăm chỉ nên mọi chuyện tốt đẹp cuối cùng cũng sẽ đến với người tuổi Sửu. Trong thời điểm này con giáp sẽ thu được trái ngọt, nhờ tài tinh soi chiếu, mọi xui rủi sẽ biến mất.

Đúng 10 ngày tới, tuổi Sửu may mắn sẽ nhận được sự trợ giúp của Thần Tài. Do đó, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc. Đường tài lộc của Sửu vô cùng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến. Có thể nói, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.