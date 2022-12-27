Trúng sao Thái Bạch cuối năm 2022: 3 con giáp vận đen "xích chân", làm ăn thua lỗ, thị phi giáng xuống đầu, một phút lơ là coi chừng gia tài sụp đổ

Tuất vào những ngày cuối năm 2022 không được may mắn cho lắm, cơ hội đến trong tầm tay lại bị tuột mất. Có người cố ném đá giấu tay làm cho bạn bị mất đi cơ hội mà cấp trên định trao cho bạn. Công việc không thuận lợi làm bạn đau đầu, đã thế kinh doanh cũng không như ý, tình yêu rạn nứt. Có vẻ như bạn nên chuyên tâm hơn cho chuyện tình cảm của mình.

Ngoài ra vào những ngày cuối năm 2022, người tuổi Tuất chú ý cho vay tiền, ai nói hay nói ngọt cũng đừng cho vay tiền nhé kẻo mất tiền mất cả tình cảm.

Tuổi Dần

Những ngày cuối năm 2022 vận khí tài lộc của những chú Hổ đi xuống, đường tiền tài lại càng tệ hại khi có điềm báo phá tài hao lộc. Bản mệnh dễ đánh mất đi tiền bạc trong tay khi đặt lòng tin lầm chỗ.

Tốt nhất tuổi Dần cần phải bình tĩnh trước những luồng thông tin có sẵn, đừng nghĩ rằng mọi chuyện lúc nào cũng suôn sẻ thuận lợi như ý muốn mà cần phải tính đến những phương án dự phòng khi gặp tình huống xấu.





Bạn có thể mất tiền vì tin tưởng người chẳng hề đáng tin, để trái tim ở trên đầu nên cảm xúc lấn át cả lý trí, chẳng hề biết được mình đã sai lầm bắt đầu từ khi nào, chỉ tới khi nhận được kết quả cuối cùng mới hối hận thì cũng đã muộn màng. Bình tĩnh, sáng suốt, suy nghĩ kỹ trước khi làm bất cứ chuyện gì sẽ hạn chế bớt những sai lầm mà tuổi Dần có thể mắc phải.

Tuổi Thân

Trời sinh tuổi Thân là người tài giỏi nhưng hay tự khen bản thân. Bạn làm việc nhưng lại luôn muốn người khác biết mình làm gì, không được khiêm tốn cho lắm. Điều này khiến cấp trên không hài lòng về bạn, không muốn đề bạt lên vị trí cao.

Tử vi học có nói, những ngày cuối năm 2022, có vài kẻ tiểu nhân đã muốn chiếm vị trí của bạn nên có nói quá lên những điều không hay về bạn. Có lúc bạn rất cứng rắn ghê gớm nhưng lại không cảnh giác với những kẻ suốt ngày nói ngọt với mình. Và chính cách nhìn người chưa sáng suốt, người đáng tin thì không tin, người không đáng tin thì lại trao cả tình cảm để rồi bị lợi dụng, chơi xấu.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.