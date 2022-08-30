Trúng giải độc đắc đúng 15h chiều mai (31/8), 3 con giáp hốt hết lộc lá trong ngày cuối cùng của tháng 8, mua nhà sắm xe trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 30/08/2022 08:31

Trong ngày cuối cùng của tháng 8 dương lịch (31/8), 3 con giáp được Thần Tài trao bổng lộc, cuộc đời từ đây nở hoa rực rỡ.

Tuổi Sửu

Những người tuổi Sửu vốn tính hiền lành, dĩ hòa vi quý và sống đức độ. Chính vì vậy mà họ được trời Phật thương yêu, quý nhân chiều chuộng. Dù không tranh quyền đoạt lợi, không ham vật chất nhưng người tuổi Sửu chưa bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu. Tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại.

Trúng giải độc đắc đúng 15h chiều mai (31/8), 3 con giáp hốt hết lộc lá trong ngày cuối cùng của tháng 8, mua nhà sắm xe trong tầm tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, ngày cuối cùng của tháng 8 này (31/8) sẽ mở ra một giai đoạn hoàng kim của người tuổi Sửu. Con giáp này sẽ mặc sức mà ăn, giàu có viên mãn. Đồng thời vận tài lộc của người tuổi Sửu thăng hoa tột đỉnh, chỉ cần quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Người tuổi Sửu khôn ngoan, không sợ khổ cực và biết người biết ta. Họ cũng ham học hỏi, không ngại nhận sai và có tinh thần cầu thị nên càng cố gắng càng đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp. Càng về cuối năm thời hoàng kim của Sửu càng rực rỡ hơn. Con giáp này làm 1 hưởng 10, làm chơi ăn thật, cứ thế mà giàu sụ.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tốt bụng, dễ gần, ăn ở hiền lành. Đa số con giáp này sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm.

Trúng giải độc đắc đúng 15h chiều mai (31/8), 3 con giáp hốt hết lộc lá trong ngày cuối cùng của tháng 8, mua nhà sắm xe trong tầm tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, kể từ ngày cuối cùng của tháng 8 dương lịch này (31/8), vận mệnh của tuổi Mùi vô cùng vượng, tài lộc dồi dào, thu nhập tăng cao. Nếu biết nắm bắt tốt cơ hội thì Mùi còn có thể nhanh chóng thoát khỏi cuộc sống tầm thường. Người làm kinh doanh sẽ ngày càng phát đạt, đi đâu cũng có bạn bè giúp đỡ.

Sự nghiệp có nhiều điều sáng, con giáp này cũng vượng vận đào hoa. Người tuổi Dậu còn độc thân sẽ được nhiều người theo đuổi. Người có đôi có cặp sẽ ngày càng hạnh phúc, viên mãn.

Tuổi Tuất

Trúng giải độc đắc đúng 15h chiều mai (31/8), 3 con giáp hốt hết lộc lá trong ngày cuối cùng của tháng 8, mua nhà sắm xe trong tầm tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi cho biết, trong ngày cuối cùng của tháng 8 dương lịch này (31/8), cát khí ngập tràn với người tuổi Tuất. Công việc của bạn sẽ tiến triển một cách tốt đẹp, dù có thể gặp phải tiểu nhân ngáng đường nhưng cũng không phải điều gì quá đáng lo ngại.

Những người kinh doanh hay làm công ăn lương đều sẽ kiếm tiền tốt, thậm chí có cơ may trung được quả độc đắc. Càng về cuối năm, con giáp này càng thể hiện rõ đức tính khéo léo trong chi tiêu nên sẽ không bị rơi vào cảnh túng thiếu. Nói chung đường tài lộc tuần này sẽ khá rộng mở nên tình hình tài chính của người tuổi Tuất sẽ không có gì đáng ngại.

Chuyện tình cảm của Tuất trong thời gian tới sẽ không có gì biến động. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp khi bạn và người ấy tâm hồn đồng điệu, không xảy ra mâu thuẫn gì.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Nửa đầu tháng 9 dương lịch, top 3 con giáp được cả Thần Tài và quý nhân nâng đỡ, làm việc gì cũng thuận, tài vận bội thu đáng kể

Nửa đầu tháng 9 dương lịch, top 3 con giáp được cả Thần Tài và quý nhân nâng đỡ, làm việc gì cũng thuận, tài vận bội thu đáng kể

Tử vi nửa đầu tháng 9 dương lịch cho biết, có những con giáp dưới đây được quý nhân và Thần Tài trợ giúp, nên dù có khó khăn tới mấy cũng sẽ vượt qua, thành công viên mãn.

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