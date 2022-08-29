Đúng 7h sáng 31/8 - ngày cuối cùng của tháng 8/2022: TOP 3 con giáp gặp tứ hỷ ngũ phúc, giàu tột đỉnh, vinh quang chói lòa

Theo tử vi cho biết, trong ngày cuối cùng của tháng 8/2022, tuổi Mão được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ cộng thêm năng lực và sự khéo léo của bản thân nên công việc, cuộc sống diễn ra suôn sẻ. Bản mệnh sẽ bước vào giai đoạn vạn sự hanh thông, đón nhận vô số niềm vui.

Tuổi Thìn

Thoát khỏi hạn Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai trong những ngày đầu tháng, bước vào ngày cuối cùng của tháng 8 dương lịch (31/8), vận trình tuổi Thìn có nhiều tín hiệu khởi sắc. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói tuổi Thìn nếu chú tâm làm ăn thì cuộc sống sẽ chỉ có khá lên, thậm chí còn là 1 trong những con giáp giàu có, sung túc nhất trong những tháng cuối năm. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm rất thích hợp cho những người tuổi Thìn muốn khởi nghiệp kinh doanh.

Bên cạnh đó, tuổi Thìn là những người có tư duy nhanh nhẹn, lại có khả năng giao tiếp khéo léo nên quen biết được rất nhiều bạn tốt, trong đó có nhiều quý nhân nâng đỡ và hỗ trợ cho họ trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Đặc biệt, thời gian sắp tới, tuổi Thìn kinh doanh sẽ có nhiều lộc, càng về cuối năm càng thuận lợi và đạt doanh số cao.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi vốn có tính cách mạnh mẽ, kiên định trước mọi khó khăn và sóng gió, con giáp này tin rằng chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình thì chắc chắn sẽ có ngày gặt hái được thành công như mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, cuối tháng 8 này (31/8), người tuổi Hợi rộng đường thăng tiến, có nhiều cơ hội hơn để thể hiện tài năng. Con giáp này từ đây cũng nhận về sự coi trọng của những người xung quanh. Sự nghiệp phát triển kéo theo tài vận hanh thông, Hợi có được cuộc sống giàu sang phú quý, thoải mái chi tiêu.

Thời gian này, vận trình tình cảm con giáp này sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc và chìm đắm trong tình yêu đầy màu hồng. Người độc thân khiến người khác phải say đắm, mê mệt vì nụ cười của mình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm