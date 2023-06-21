Trúng ĐỘC ĐẮC vào đúng 16h55 thứ Tư 21/6/2023, 3 con giáp rũ sạch vận đen, chạm đỉnh thành công, sự nghiệp phát đạt, đường tương lai trải đầy HÀO QUANG RỰC RỠ

Được Chính Quan nâng đỡ nên tuổi Ngọ khá may mắn trong mặt sự nghiệp, đặc biệt là những người chờ tin vui từ thi cử, xin việc, đổi nơi công tác. Các bạn có thể chọn ngày này để xin thăng chức, thuê mặt bằng, mở cửa hàng hoặc nhập lô hàng mới lấy hên.

Hỏa dưỡng Thổ, vận may tài lộc đến nhanh với con giáp này vì nhạy bén trong việc nắm bắt thời cơ một cách chính xác, mang lại khoản lợi nhuận kha khá cho mình. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều có thu nhập tăng tiến.

Quan hệ xã giao được nâng tầm, gia đình bình an nhờ có Tam Hợp cục trợ vận. Không cần dấn thân vào biển lửa núi đao, chỉ cần có người yêu thương chân thành và thật lòng là đủ. Sáng nay thức dậy gia đình vẫn còn đó, con cháu vẫn khỏe mạnh chính là may mắn lớn rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Hôm nay Thứ Tư 21/06/2023 là một ngày may mắn bất ngờ, cho nên Tuổi Tý hãy thực hiện các việc đã dự tính. Cục diện tốt trong tử vi của Tuổi Tý trong ngày hôm nay cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Nếu hôm nay là ngày thi cử thì bạn sẽ thành công và đạt kết quả cao một cách bất ngờ. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đều được toại nguyện.

Thứ Tư này cũng là ngày mà Tuổi Tý có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi.

Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nhận được tin tốt đẹp về công việc làm ăn của bạn bè hoặc của người thân ở xa. Nhà có tiệc tùng, ăn uống, quà tặng hoặc gặp gỡ quý nhân. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, hôm nay cũng là một ngày hứa hẹn vận đỏ trong tình duyên sẽ đến với bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 21/6/2023 hôm nay, tuổi Sửu thuận lợi trong các lĩnh vực ngành nghề như dạy học, in ấn, đòi quyền lợi địa vị. Dù có chút lộc nhưng nếu không biết an phận, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp thì tuần tới công việc của bản mệnh sẽ đi lùi.

Con giáp này còn được nhắc nhở trình tài lộc cho dù tốt tới đâu thì cũng không nên cho phép bản thân mình được chi tiêu quá thoải mái. Hãy tự ép bản thân trải qua những tình huống khó khăn trong việc chi tiêu với lối sống lạc quan thì thu nhập sẽ cải thiện hơn nhiều.

Trong ngày này, tuổi Sửu dễ phải tủi thân, chịu nhiều uất ức không thể nói ra. Con giáp này quá thẳng thắn, dễ làm mất lòng người hoặc rước họa vào thân, cô độc vì sống quá thật thà. Thật thà thì mất lòng mà thật lòng thì mất hết, đôi khi ta cứ nên giả vờ ngây ngô một chút thì còn có lợi cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.