Trúng ĐỘC ĐẮC vào đúng 16h55 thứ Tư 21/6/2023, 3 con giáp rũ sạch vận đen, chạm đỉnh thành công, sự nghiệp phát đạt, đường tương lai trải đầy HÀO QUANG RỰC RỠ

Tâm linh - Tử vi 21/06/2023 05:46

Tử vi thứ Tư 21/06/2023 3 con giáp dễ gặt hái nhiều niềm vui tài lộc, cực kỳ giàu có.

Tuổi Ngọ

Được Chính Quan nâng đỡ nên tuổi Ngọ khá may mắn trong mặt sự nghiệp, đặc biệt là những người chờ tin vui từ thi cử, xin việc, đổi nơi công tác. Các bạn có thể chọn ngày này để xin thăng chức, thuê mặt bằng, mở cửa hàng hoặc nhập lô hàng mới lấy hên. 

Quan hệ xã giao được nâng tầm, gia đình bình an nhờ có Tam Hợp cục trợ vận. Không cần dấn thân vào biển lửa núi đao, chỉ cần có người yêu thương chân thành và thật lòng là đủ. Sáng nay thức dậy gia đình vẫn còn đó, con cháu vẫn khỏe mạnh chính là may mắn lớn rồi.

Hỏa dưỡng Thổ, vận may tài lộc đến nhanh với con giáp này vì nhạy bén trong việc nắm bắt thời cơ một cách chính xác, mang lại khoản lợi nhuận kha khá cho mình. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng đều có thu nhập tăng tiến. 

Trúng ĐỘC ĐẮC vào đúng 16h55 thứ Tư 21/6/2023, 3 con giáp rũ sạch vận đen, chạm đỉnh thành công, sự nghiệp phát đạt, đường tương lai trải đầy HÀO QUANG RỰC RỠ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Hôm nay Thứ Tư 21/06/2023 là một ngày may mắn bất ngờ, cho nên Tuổi Tý hãy thực hiện các việc đã dự tính. Cục diện tốt trong tử vi của Tuổi Tý trong ngày hôm nay cho thấy bạn mong cầu việc gì cũng đều được thành đạt như ý. Nếu hôm nay là ngày thi cử thì bạn sẽ thành công và đạt kết quả cao một cách bất ngờ. Trong công việc sẽ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Nếu xin việc làm, bạn sẽ được quý nhân nâng đỡ hoặc có cơ hội tốt. Tóm lại, các việc mà bạn mơ ước đều được toại nguyện.

Thứ Tư này cũng là ngày mà Tuổi Tý có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc may mắn bất ngờ ngoài dự tính. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhận lời, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Bạn có thể trúng số, trúng thưởng hoặc được quà tặng đáng giá. Mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn đều may mắn thuận lợi.

Gia đạo hạnh phúc, vui vẻ, bình an. Nhận được tin tốt đẹp về công việc làm ăn của bạn bè hoặc của người thân ở xa. Nhà có tiệc tùng, ăn uống, quà tặng hoặc gặp gỡ quý nhân. Nếu bạn là người chưa lập gia đình, hôm nay cũng là một ngày hứa hẹn vận đỏ trong tình duyên sẽ đến với bạn.

Trúng ĐỘC ĐẮC vào đúng 16h55 thứ Tư 21/6/2023, 3 con giáp rũ sạch vận đen, chạm đỉnh thành công, sự nghiệp phát đạt, đường tương lai trải đầy HÀO QUANG RỰC RỠ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 21/6/2023 hôm nay, tuổi Sửu thuận lợi trong các lĩnh vực ngành nghề như dạy học, in ấn, đòi quyền lợi địa vị. Dù có chút lộc nhưng nếu không biết an phận, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp thì tuần tới công việc của bản mệnh sẽ đi lùi.

Con giáp này còn được nhắc nhở trình tài lộc cho dù tốt tới đâu thì cũng không nên cho phép bản thân mình được chi tiêu quá thoải mái. Hãy tự ép bản thân trải qua những tình huống khó khăn trong việc chi tiêu với lối sống lạc quan thì thu nhập sẽ cải thiện hơn nhiều.

Trong ngày này, tuổi Sửu dễ phải tủi thân, chịu nhiều uất ức không thể nói ra. Con giáp này quá thẳng thắn, dễ làm mất lòng người hoặc rước họa vào thân, cô độc vì sống quá thật thà. Thật thà thì mất lòng mà thật lòng thì mất hết, đôi khi ta cứ nên giả vờ ngây ngô một chút thì còn có lợi cho mình.

Trúng ĐỘC ĐẮC vào đúng 16h55 thứ Tư 21/6/2023, 3 con giáp rũ sạch vận đen, chạm đỉnh thành công, sự nghiệp phát đạt, đường tương lai trải đầy HÀO QUANG RỰC RỠ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Đúng ngày 22/6/2023, vườn hồng chào đón quý nhân, 3 con giáp hưởng trọn vinh hoa phú quý, với tay trúng ngay quả đậm, thời khắc hoàng kim đang đến rất gần

Đúng ngày 22/6/2023, vườn hồng chào đón quý nhân, 3 con giáp hưởng trọn vinh hoa phú quý, với tay trúng ngay quả đậm, thời khắc hoàng kim đang đến rất gần

Ngày 22/6/2023, 3 con giáp may mắn hưởng trọn vinh hoa phú quý, với tay trúng ngay quả đậm, thời khắc hoàng kim đang đến rất gần.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp bói vui 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 1 giờ 54 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 2 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 3 giờ 24 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Qua đêm nay, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy