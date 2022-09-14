Trúng độc đắc vào 16h30 ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp chuẩn bị sẵn túi 5 gang, đón lộc trời cho, tiền tài khởi sắc toàn diện

Tâm linh - Tử vi 14/09/2022 09:37

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn này gặp được nhiều điều thuận lợi trong cuộc sống, hứa hẹn gặt hái thành công trên nhiều phương diện.

Tuổi Mùi

Vào 16h30 ngày 20/8 âm lịch là thời gian may mắn của người tuổi Mùi. Bạn dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp, dù lần đầu tiên tiếp xúc với lĩnh vực mới mẻ cũng nhanh chóng bắt kịp được với guồng quay của mọi người.

Trên phương diện tài lộc, người làm kinh doanh, buôn bán nhìn ra hướng phát triển mới cho bản thân mình hoặc cho cả tập thể. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên ắt không thiếu được các khoản thưởng nóng. Thậm chí bạn còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, với mức lương xứng đáng hơn.

Người tuổi Mùi độc thân dễ gặp được những đối tượng triển vọng trong các cuộc gặp gỡ bạn bè hoặc đồng nghiệp. Càng tích cực tham gia các hoạt động này, bạn càng tăng khả năng gặp người phù hợp với mình. Với người đã có đôi có cặp, con giáp may mắn này và nửa kia duy trì được mối quan hệ cân bằng. Cả hai đều tôn trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau nên những hiểu lầm hoặc tranh cãi giảm đi đáng kể.

Trúng độc đắc vào 16h30 ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp chuẩn bị sẵn túi 5 gang, đón lộc trời cho, tiền tài khởi sắc toàn diện - Ảnh 1
Vào 16h30 ngày 20/8 âm lịch là thời gian may mắn của người tuổi Mùi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vào 16h30 ngày 20/8 âm lịch, sự tự hài lòng mang lại cho tuổi Ngọ cảm giác hạnh phúc. Tài lộc có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực. Người làm ăn kinh doanh hẳn sẽ kiếm được một khoản kha khá do công việc tiến triển đều đặn, bạn ngày càng khẳng định được vị thế của mình.

Thái Âm cát tinh hỗ trợ cho nhân duyên của bản mệnh, đặc biệt là đối với nữ giới. Bạn cảm thấy tin tưởng người khác giới hơn và chịu mở lòng đón nhận tình cảm của họ. Người có đôi tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống. Hai người sống thật với cảm xúc của mình và luôn chia sẻ với nhau mọi chuyện, nhờ thế mà mối quan hệ đôi bên ngày một gắn kết.

Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh có nhiều điều kiện thuận lợi trong thời gian này. Bạn tìm được cơ hội để bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình. Cách nghĩ, cách làm của bạn sẽ nhận được sự đồng tình, ủng hộ của mọi người và nhanh chóng được hiện thực hóa. 

Trúng độc đắc vào 16h30 ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp chuẩn bị sẵn túi 5 gang, đón lộc trời cho, tiền tài khởi sắc toàn diện - Ảnh 2
Vào 16h30 ngày 20/8 âm lịch, tài lộc có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực với người tuổi Ngọ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ thông minh, tài giỏi, không ngừng nỗ lực, tìm kiếm những cơ hội xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Tỵ sống độc lập, kiên định và luôn nhiệt huyết với những quyết định của mình, mặc dù có thất bại họ cũng xem đó là bài học để vươn lên chính mình. Đa số những người tuổi Tỵ đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, tuy nhiên có những lúc vận may không mỉm cười khiến họ phải đối mặt với không ít trắc trở. 

Tử vi học có nói, vào 16h30 ngày 20/8 âm lịch, cuộc sống tuổi Tỵ sẽ có nhiều biến động. Cuộc sống tài chính cũng như đường tình có nhiều thay đổi, mọi thứ sẽ viên mãn vẹn toàn. Cụ thể, tuổi Tỵ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Trước là tài chính tuổi Tỵ được cải thiện, sau là công việc suôn sẻ thuận lợi, hơn nữa còn có quý nhân phù trợ, mối quan hệ trong xã hội được củng cố, giúp họ làm được nhiều việc và gặt hái được nhiều thành công. 

Trúng độc đắc vào 16h30 ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp chuẩn bị sẵn túi 5 gang, đón lộc trời cho, tiền tài khởi sắc toàn diện - Ảnh 3
Tử vi học có nói, vào 16h30 ngày 20/8 âm lịch, mọi thứ trong cuộc sống tuổi Tỵ sẽ viên mãn vẹn toàn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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