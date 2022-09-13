Trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm tuần này (14/9 - 15/9): 3 con giáp sáng đường tài lộc, rực đường sự nghiệp, đắc lộc toàn gia, hưởng khối tài sản khủng thảnh thơi mà ngồi đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 14:27

Tử vi dự báo rằng 3 con giáp này sẽ có cơ hội làm giàu, kiếm nhiều tiền trong 2 ngày tới.

Tuổi Thìn

Thời gian sắp tới khá may mắn đối với người tuổi Thìn, đặc biệt vào 2 ngày thứ Tư và thứ Năm, khi có Chính Quan chiếu mệnh. Đây là lúc bản mệnh cần năng nổ thể hiện bản thân, góp ý để tập thể phát triển nhanh chóng, đồng thời ghi điểm trong mắt lãnh đạo.

Khi gặt hái được thành công, bạn có thể mạnh dạn đề nghị với cấp trên tăng lương, tăng thưởng cho mình, khả năng được chấp thuận là rất cao.

Với người làm kinh tế, phương diện tài lộc cũng có khởi sắc. Bạn có thể kiếm được một khoản kha khá do tìm được hướng đi thích hợp khẳng định bản thân. Bạn không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn giúp mọi người xung quanh cùng cải thiện mức sống.

Trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm tuần này (14/9 - 15/9): 3 con giáp sáng đường tài lộc, rực đường sự nghiệp, đắc lộc toàn gia, hưởng khối tài sản khủng thảnh thơi mà ngồi đếm tiền - Ảnh 1
Vào 2 ngày thứ Tư và thứ Năm, khi có Chính Quan chiếu mệnh, phương diện tài lộc của tuổi Thìn khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi dự báo rằng trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm, người tuổi Sửu có thể đổi đời nhờ biết cách tận dụng lợi thế có sẵn của mình. Tuổi Sửu có cát tinh nhập mệnh nên dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh, vận trình cải thiện, nhất là về sự nghiệp và tài lộc.

Giai đoạn này chính là lúc tuổi Sửu phất lên như diều gặp gió. Những năm tháng tuổi trẻ, con giáp này không ngừng phấn đấu, tích lũy kinh nghiệm, từng bước khẳng định vị thế nên luôn được cấp trên đánh giá cao. Khi thời điểm chín muồi, tuổi Sửu sẽ có được vinh hoa phú quý, đạt đỉnh cao tiền tài, danh vọng.

Trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm tuần này (14/9 - 15/9): 3 con giáp sáng đường tài lộc, rực đường sự nghiệp, đắc lộc toàn gia, hưởng khối tài sản khủng thảnh thơi mà ngồi đếm tiền - Ảnh 2
Tử vi dự báo rằng trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm, người tuổi Sửu có thể đổi đời, phất lên như diều gặp gió. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm, bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư.

Vốn dĩ Mão luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, tuổi Mão vẫn giữ được sự quyết tâm cao độ của mình. 

Cũng nhờ vậy, trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm, tuổi Mão cho thấy khả năng kiếm được nhiều tiền bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, bạn có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

Trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm tuần này (14/9 - 15/9): 3 con giáp sáng đường tài lộc, rực đường sự nghiệp, đắc lộc toàn gia, hưởng khối tài sản khủng thảnh thơi mà ngồi đếm tiền - Ảnh 3
Trong 2 ngày thứ Tư và thứ Năm, tuổi Mão cho thấy khả năng kiếm được nhiều tiền bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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