Người tuổi Mão trong 2 ngày cuối tuần sẽ gặp được nhiều quý nhân, sự nghiệp có những tiến triển nhanh chóng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đường tài lộc của người tuổi Sửu trong 2 ngày cuối tuần cực kì thuận lợi, tiền hết rồi lại có. Cả Chính Tài và Thiên Tài cùng hiệp sức để tạo ra những cơ may tài lộc lớn đến bất ngờ. Chỉ cần bản mệnh bình tĩnh và sáng suốt để không mắc sai lầm, bỏ lỡ tiền bạc rơi vào tay người khác thì cơ may làm giàu là rất lớn đối với bạn.



Tất nhiên, để làm giàu thì bạn phải sẵn sàng chịu hi sinh và vất vả. Do có Dịch Mã động tinh chiếu mệnh nên rất có thể, thời điểm này bạn phải di chuyển, đi lại khá nhiều, đa phần đều để giải quyết vấn đề liên quan đến công việc.



Thực tế việc thay đổi môi trường đôi khi có lợi nhiều hơn hại, đừng ngần ngại làm mới bản thân, hãy cứ tự tin vào năng lực giải quyết vấn đề của mình bạn nhé. Thông qua các chuyến công tác, giao lưu với khách hàng, bạn có cơ hội tìm ra những hướng phát triển mới cho mình.

Tuổi Dậu

Những người tuổi Dậu rất giỏi vượt qua thử thách trong cuộc sống, cách cư xử của họ rất khéo léo. Họ hiểu rõ khả năng của mình, nói chuyện tuy ngang nhưng đều là khẩu xà tâm phật, bụng dạ không xấu. Làm việc nên cẩn trọng hơn, của cải không ít, lợi nhuận thu được nhiều hơn những gì bỏ ra.