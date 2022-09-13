Hết ngày 14/9, Thần Tài chốt sổ vàng, 3 tuổi may mắn tậu biệt thự, mua chung cư, tài lộc ồ ạt kéo đến, cuộc sống từ đây sang trang mới huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 13/09/2022 10:15

Hết ngày 14/9, sách tử vi dự báo về vận số của 3 con giáp phát tài liên miên, vận may đỏ chót. Cùng xem họ là ai?

Tuổi Sửu

Hầu hết những người tuổi Sửu đều mang tính cách hiền lành, thích dĩ hòa vi quý. Trong công việc, họ đặc biệt cẩn trọng, tỉ mỉ và khá cầu toàn. Họ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và giữ trọn chữ tín. Đó cũng chính là lý do khiến người tuổi Sửu trở thành một người bạn làm ăn hữu hảo, có thể tin tưởng được.

Hết ngày 14/9, người tuổi Sửu có phúc tinh chiếu mệnh nên tài lộc vượng hơn thấy rõ. Người làm kinh doanh gặp được quý nhân nên việc làm ăn, buôn bán ngày càng xuôi thuận. Vận trình của họ suôn sẻ từ thời điểm hiện tại đến tận cuối năm. 

Nhờ ký được các hợp đồng quan trọng, con giáp này thu lời lớn, tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người. Những người buôn bán nhỏ cũng buôn may, bán đắt, tiền bạc rủng rỉnh hơn trước.

Hết ngày 14/9, Thần Tài chốt sổ vàng, 3 tuổi may mắn tậu biệt thự, mua chung cư, tài lộc ồ ạt kéo đến, cuộc sống từ đây sang trang mới huy hoàng - Ảnh 1
Hết ngày 14/9, người tuổi Sửu có phúc tinh chiếu mệnh nên tài lộc vượng hơn thấy rõ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần thường mạnh mẽ, táo bạo, dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên, nhược điểm là họ khá bảo thủ, cứng nhắc. Người tuổi này cũng quá cầu toàn và luôn đặt ra những tiêu chuẩn cao cho bản thân và người khác. Con giáp này cũng nhạy cảm và hay nghi ngờ.

Hết ngày 14/9, người tuổi Dần gặp được nhiều cơ may trong công việc. Được quý nhân phù trợ, họ nhận thêm được công việc, dự án giúp kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, con giáp tuổi Dần làm công việc liên quan đến kinh doanh có thể ký hợp đồng, mua- bán đều thuận lợi. 

Người tuổi này nếu làm công ăn lương thì sẽ đạt được những thành tích tốt, được cấp trên khen thưởng, tạo điều kiện trong công việc. Nỗ lực hết mình, con giáp này đạt được nhiều thành tựu, thu nhập tăng lên nhanh chóng.

Hết ngày 14/9, Thần Tài chốt sổ vàng, 3 tuổi may mắn tậu biệt thự, mua chung cư, tài lộc ồ ạt kéo đến, cuộc sống từ đây sang trang mới huy hoàng - Ảnh 2
Hết ngày 14/9, người tuổi Dần gặp được nhiều cơ may trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ thông minh, tài giỏi, luôn biết tận dụng cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Người tuổi Tỵ thường gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, họ không những có công việc ổn định mà còn kiếm được nhiều tiền khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, hết ngày 14/9, cuộc sống tuổi Tỵ sẽ có nhiều cải thiện tích cực. Đặc biệt, sắp  tới, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn, những khó khăn còn tồn đọng sẽ được giải quyết.

Từ giờ tới cuối năm tuổi Tỵ sẽ thành công viên mãn, mọi thứ đang dần chuyển biến tích cực, sự nghiệp cũng có hướng phát triển mới, tài vận cũng ngày một dồi dào. Nếu như may mắn hơn, cuối năm nay tuổi Tỵ sẽ gặp được quý nhân, sẽ được tạo điều kiện để thăng hoa rực rỡ.

Hết ngày 14/9, Thần Tài chốt sổ vàng, 3 tuổi may mắn tậu biệt thự, mua chung cư, tài lộc ồ ạt kéo đến, cuộc sống từ đây sang trang mới huy hoàng - Ảnh 3
Tử vi học có nói, hết ngày 14/9, cuộc sống tuổi Tỵ sẽ có nhiều cải thiện tích cực. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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