Hết hôm nay, ngày 9/4/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, hưởng trọn LỘC TRỜI, làm ăn cực phát, công danh rạng rỡ

Tâm linh - Tử vi 09/04/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có mệnh số dát vàng, hưởng trọn LỘC TRỜI, làm ăn cực phát, công danh rạng rỡ hết hôm nay, ngày 9/4/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Hết hôm nay, ngày 9/4/2026, tuổi Thìn nhờ tam hợp với địa chi ngày mà có quý nhân tới giúp sức trên con đường công danh sự nghiệp. Con giáp này có những quyết định chính xác và mạnh mẽ vào giờ phút quan trọng. Nhân cơ hội này bản mệnh nên đưa ra đề xuất về công việc cũng như dự án mới để cấp trên phê duyệt.

Hết hôm nay, ngày 9/4/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, hưởng trọn LỘC TRỜI, làm ăn cực phát, công danh rạng rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm của tuổi Thìn cũng tốt đẹp hơn, hôn nhân thuận lợi, tình yêu tình thân đều ấm áp. Gia đình luôn quan tâm, chăm sóc, mang lại cảm giác bình yên cho con giáp này. Ngoài ra thời gian riêng tư cũng nhiều, bản mệnh có thể tính tới chuyện chung thân đại sự được rồi.

Phương diện sức khỏe của tuổi Thìn trong ngày hôm nay có phần kém đi vì ngũ hành tương khắc, bản mệnh dễ bị môi trường tác động nhất là khi tới những nơi không khí bị ô nhiễm, có nhiều nguồn bệnh. Do đó trong ngày hôm nay con giáp này nên hạn chế di chuyển để thân thể tránh bị ảnh hưởng xấu.

Con giáp tuổi Tỵ 

Hết hôm nay, ngày 9/4/2026, Thiên Tài che chở hứa hẹn ngày hôm nay rất may mắn cho con giáp tuổi Tỵ nhất là phương diện tiền bạc, sẽ có nhiều việc như ý diễn ra mang lại cho bạn niềm vui không hề nhỏ. Thậm chí cung tài lộc mở ra mang lại cho một số người cơ hội trúng thưởng, nhận được tiền thưởng hoặc thừa kế...

Hết hôm nay, ngày 9/4/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, hưởng trọn LỘC TRỜI, làm ăn cực phát, công danh rạng rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỏa - Thủy xung khắc cho thấy đôi lứa khó hòa hợp, sự khác biệt trong suy nghĩ giữa nam và nữ là rất lớn, mỗi người luôn có góc nhìn, quan điểm khác nhau trong từng vụ việc cụ thể. Vì vậy, nên chủ động chia sẻ, đừng áp đặt tư tưởng, kết luận của bản thân lên đối phương.

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú, hôm nay bạn nên kiêng cữ những việc quan trọng như chôn cất, cưới gả, xây cất nhà, trổ cửa gắn cửa, các việc thủy lợi. Dù bạn và gia đình đã lên kế hoạch cũng nên để sang ngày khác sẽ thuận lợi hơn. 

Con giáp tuổi Hợi 

Hết hôm nay, ngày 9/4/2026, là thời điểm tốt để tuổi Hợi chứng minh năng lực trên con đường công danh sự nghiệp. Con giáp này nên dồn hết tâm sức để hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra, song đừng nên để những thú vui cá nhân làm ảnh hưởng đến lợi ích tập thể.

Hết hôm nay, ngày 9/4/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, hưởng trọn LỘC TRỜI, làm ăn cực phát, công danh rạng rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc trong ngày khá tốt nên về cơ bản con giáp này chẳng túng thiếu gì đâu. Có điều cuối tuần là thời điểm phải chi tiêu khá nhiều, có thể cho gia đình, có thể cho quan hệ bạn bè, bản mệnh nên lưu ý nhớ kĩ số tiền mình có trong tay chứ đừng vì ham hư vinh mà đánh đổi.

Tuy nhiên trong phương diện tình cảm, tuổi Hợi đang gặp phải nhiều chuyện rắc rối, phiền phức. Hợi Tỵ tương xung, các cặp vợ chồng mệt mỏi vì chuyện con cái. Đôi bên không tìm được tiếng nói chung trong việc nuôi dạy, không thỏa thuận và thống nhất được cách thức phù hợp nhất để có thể đảm bảo được sự phát triển cho con tốt nhất.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Từ nay đến giữa tháng 4 dương lịch, 3 con giáp đổi đời thành tỷ phú, tiền vàng chất cao như núi, sự nghiệp cực vượng, Phước Lộc lan tỏa

Từ nay đến giữa tháng 4 dương lịch, 3 con giáp đổi đời thành tỷ phú, tiền vàng chất cao như núi, sự nghiệp cực vượng, Phước Lộc lan tỏa

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đổi đời thành tỷ phú, tiền vàng chất cao như núi, sự nghiệp cực vượng, Phước Lộc lan tỏa từ nay đến giữa tháng 4 dương lịch này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 3 giờ 51 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 6 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 31 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 6 giờ 51 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 7 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 36 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 7 giờ 51 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 8 giờ 21 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc