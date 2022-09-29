Trúng độc đắc đúng ngày cuối tháng 9 (30/9/2022), 3 tuổi này vận trình phất lên như vũ bão, tiền tài cất cánh, vàng bạc rủng rỉnh, tha hồ ngồi chơi xơi nước

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 18:05

Ngày cuối tháng 9 (30/9/2022) là khoảng thời gian đáng nhớ của 3 con giáp này bởi họ có được sự may mắn vượt trội về tiền tài.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân có tính cách đặc biệt tốt. Họ tích cực, tự tin, phong thái lạc quan đáng khâm phục. Con giáp tuổi Thân có tướng mạo thanh cao, con đường kiếm tiền sẽ đặc biệt suôn sẻ, cuộc sống hanh thông, mọi sự trơn tru và mượt mà, không gặp nhiều khó khăn và phiền phức.

Trúng độc đắc đúng ngày cuối tháng 9 (30/9/2022), 3 tuổi này vận trình phất lên như vũ bão, tiền tài cất cánh, vàng bạc rủng rỉnh, tha hồ ngồi chơi xơi nước - Ảnh 1
Sự nghiệp phát triển vượt bậc đồng thời con giáp tuổi Thân cũng được gia đình đánh giá cao - Ảnh minh họa: Internet

Đúng ngày cuối tháng 9 này (30/9), họ sẽ có cơ hội thăng tiến mới trong sự nghiệp, phiền muộn lặng lẽ tan biến. Sự nghiệp phát triển vượt bậc đồng thời con giáp tuổi Thân cũng được gia đình đánh giá cao.

Nhờ đó, người tuổi này càng tự tin hơn, làm ăn càng trôi chảy, thuận tay hơn. Có thể nói, con giáp tuổi Thân là người thắng lợi. Dù hiện tại như thế nào thì họ cũng có cơ hội lật mình.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão được biết đến với tính cách hiền lành, giản dị và tốt bụng. Nhưng điều đó chưa đủ, người tuổi Mão rất siêng năng, chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc. Trời sinh con giáp này sống nhân hậu, chân thành, hay giúp đỡ người khác nên làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ.

Ngày mai (39/9), người tuổi Mão được trời ban sức khỏe dồi dào, không ốm đau bệnh tật. Đặc biệt là trên con đường công việc làm ăn, buôn bán của con giáp này hanh thông, thuận lợi hơn rất nhiều.

Trúng độc đắc đúng ngày cuối tháng 9 (30/9/2022), 3 tuổi này vận trình phất lên như vũ bão, tiền tài cất cánh, vàng bạc rủng rỉnh, tha hồ ngồi chơi xơi nước - Ảnh 2
Đặc biệt là trên con đường công việc làm ăn, buôn bán của con giáp này hanh thông, thuận lợi hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp cho thấy, vào ngày 30/9/2022 tuổi Ngọ sẽ trở nên hạnh phúc và vô cùng mãn nguyện với những gì mà cuộc đời dành cho mình. Ngọ hãy yên tâm rằng bạn không chỉ sở hữu mức lương mong ước mà còn có được vị trí công việc như ý. Thăng tiến, thành công, túi tiền rủng rỉnh là những gì Thần may mắn mang đến cho Ngọ.

Chuyện tình yêu với đầy những điều lãng mạn, bất ngờ và chân thành sẽ khiến bạn luôn cảm thấy lâng lâng vui sướng. Bạn cũng sẽ luôn khỏe mạnh và tràn đầy sinh lực để tận hưởng những khoảnh khắc theo cách tuyệt vời nhất nữa.

Trúng độc đắc đúng ngày cuối tháng 9 (30/9/2022), 3 tuổi này vận trình phất lên như vũ bão, tiền tài cất cánh, vàng bạc rủng rỉnh, tha hồ ngồi chơi xơi nước - Ảnh 3
Tuổi Ngọ sẽ trở nên hạnh phúc và vô cùng mãn nguyện với những gì mà cuộc đời dành cho mình - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng giờ Tý ngày mai (thứ Sáu, 30/9/2022), 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận lộc trời, tiền nhét chật két, công danh, sự nghiệp thăng tiến không thấy điểm dừng, tha hồ hô mưa gọi gió

Đúng giờ Tý ngày mai (thứ Sáu, 30/9/2022), 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận lộc trời, tiền nhét chật két, công danh, sự nghiệp thăng tiến không thấy điểm dừng, tha hồ hô mưa gọi gió

3 con giáp này thời gian qua gặp nhiều sóng gió bôn ba nhưng đúng giờ Tý ngày mai (thứ Sau ngày 30/9/2022) sẽ có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân, tài vận phát đạt, giàu sang phú quý.

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