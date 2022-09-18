Trúng độc đắc đúng 8h sáng mai (24/8 âm lịch), 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, tài lộc ùn ùn kéo về nhà, Thần Tài chỉ lối, hái ra tiền, giàu sang, phú quý chẳng ai hơn

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 21:22

Trúng độc đắc đúng 8h sáng mai (24/8 âm lịch), 3 con giáp vận may bám gót, cơ hội đổi đời, tài vận ngày càng thăng hoa.

Tuổi Mùi

Mùi là những người liều lĩnh và không sợ thất bại trong cuộc sống. Với tính cách mạnh mẽ của mình, Mùi cảm thấy mọi khó khăn trong cuộc sống đều có thể dễ dàng vượt qua, chỉ cần có sự quyết tâm thực sự. Người tuổi Mùi khi đặt ra mục tiêu hay có những sở thích gì trong cuộc sống, con giáp này sẽ cố gắng hoàn thành và đạt được điều đó một cách hoàn hảo nhất.

Ngay từ những ngày đầu tháng 8 âm lịch, nhờ có Thần Tài thương yêu, quý nhân phù trợ lại thêm sự khéo léo, thông minh Mùi sẽ có khoảng thời gian vô số niềm vui. Đúng 8h sáng mai (24/8 âm lịch) công việc của con giáp này sẽ có chuyển biến đáng kể, giúp Mùi không chỉ có cơ hội khẳng định mình mà còn mở ra con đường thăng tiến xán lạn ngay trước mắt.

Trúng độc đắc đúng 8h sáng mai (24/8 âm lịch), 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, tài lộc ùn ùn kéo về nhà, Thần Tài chỉ lối, hái ra tiền, giàu sang, phú quý chẳng ai hơn - Ảnh 1
Con giáp Mùi bứt phá. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, con giáp may mắn sẽ có những bứt phá trong sự nghiệp. Áp lực trong công việc sẽ ngày càng giảm bớt, đồng thời có thể nhanh chóng đạt được kết quả tốt đẹp.

Tuổi Tý

Bản chất của người tuổi Tý luôn thông minh, lanh lợi và họ cũng rất có tài kinh doanh. Họ là người hay nghĩ, biết nghĩ, lại giỏi đối nhân xử thế nên duy trì được những mối quan hệ tốt đẹp xung quanh. Cơ hội gặp được quý nhân hỗ trợ nhờ thế mà tăng cao hơn so với người khác.

Đúng 8h sáng mai (24/8 âm lịch), người tuổi Tý đó nhiều vận may trông thấy. Cát tinh trợ giúp cho những quyết định và kế hoạch của họ trở nên suôn sẻ hơn, giúp sự nghiệp bay nhanh, thăng quan tiến chức.

Sự nghiệp bước vào guồng quay tiến tới thì thu nhập hay tài lộc đều không thể “ngồi yên”. Duy trì một tinh thần lạc quan sẽ giúp bản mệnh thu hút thêm nhiều may mắn, từ đó có được cơ hội làm ăn, kinh doanh tốt hơn, gia tăng thu nhập.

Trúng độc đắc đúng 8h sáng mai (24/8 âm lịch), 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, tài lộc ùn ùn kéo về nhà, Thần Tài chỉ lối, hái ra tiền, giàu sang, phú quý chẳng ai hơn - Ảnh 2
Đúng 8h sáng mai (24/8 âm lịch), con giáp Tý đầy thắng lợi. Ảnh minh họa: Internet

Người kinh doanh mua may bán đắt, có được không ít cơ hội làm giàu. Đây là thời điểm thích hợp để bạn xem xét đến việc đẩy mạnh, mở rộng kinh doanh. Nếu tham gia các dự án đầu tư lớn thì tỷ lệ thành công cũng khá cao. Cơ hội cầu tài phát lộc liên tiếp kéo đến, gặp nhiều may mắn về tiền bạc.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu nằm trong thế cục tam hợp Thái Tuế đúng 8h sáng mai (24/8 âm lịch) này. Đây là một tin tốt lành dành cho bạn. Trong cuộc sống, bạn không những được sự giúp sức hết lòng từ bạn bè, thân thuộc, khiến cho sự nghiệp thăng hoa, mà còn luôn gặp được quý nhân tương trợ trong mọi tình huống.

Tài vận thịnh vượng, bất kể bạn là chủ hay chỉ là người làm công thì vẫn đạt được nhiều món tài lộc ngoài mong đợi. Đặc biệt tuổi Sửu sinh năm 1973, năm 1985 và năm 1997 sẽ có thời gian thuận lợi và viên mãn.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

5 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 tuổi nhận lộc Trời ban, chính thức hết khổ, vận may bám gót, ăn nên làm ra, dễ có trong tay bạc tỷ

5 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 tuổi nhận lộc Trời ban, chính thức hết khổ, vận may bám gót, ăn nên làm ra, dễ có trong tay bạc tỷ

5 ngày cuối tháng 8 âm lịch, cơ hội đổi đời đến với 3 con giáp, tài chính tăng lên, cuộc sống khá giả, không còn lo đói nghèo.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 43 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 1 giờ 39 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng