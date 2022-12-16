Trúng đậm tiền tài cuối năm 2022, 3 con giáp hết thần Tài đến quý nhân giúp, sự nghiệp xuôi thuận, tài lộc vây quanh, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 12:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây hết thần Tài đến quý nhân giúp, sự nghiệp xuôi thuận, tài lộc vây quanh, chả mấy mà giàu to vào cuối năm 2022.

Tuổi Dần

Cuối năm 2022, mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra hanh thông, tốt đẹp. Công việc đạt được nhiều thành tích tốt nhờ vào trực giác nhạy bén cũng như ý chí kiên cường của người tuổi này. Con giáp này được Thực Thần hậu thuẫn nên có nhiều nguồn thu mới. Ngoài ra, bản mệnh còn nhận được nhiều lời mời cộng tác kéo dài đến cuối năm nên không cần quá lo lắng về tiền bạc.

Về vận tình duyên, con giáp may mắn này thể hiện được sự hòa nhã trong các mối quan hệ và nhất là trong tình cảm lứa đôi. Bạn luôn đặt mình vào vị trí của đối phương để suy xét cảm xúc của họ, từ đó điều chỉnh bản thân để hòa hợp với nhau hơn.

Trúng đậm tiền tài cuối năm 2022, 3 con giáp hết thần Tài đến quý nhân giúp, sự nghiệp xuôi thuận, tài lộc vây quanh, chả mấy mà giàu to - Ảnh 1
Cuối năm 2022, mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra hanh thông, tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cát Tinh trợ vận giúp cho người tuổi Ngọ sẽ có tầm nhìn xa trông rộng. Nhờ đó, tuổi này thu được một khoản tiền rủng rỉnh, dồi dào. Những kế hoạch đang tiến triển theo đúng như những gì mà người tuổi này vạch ra trước đó. Nhất là những người làm ăn kinh doanh sẽ nhận được nguồn lợi nhuận “khủng” từ việc đầu tư làm ăn. Riêng những người làm công ăn lương thì nguồn thu nhập vẫn duy trì đều đều. 

Vận trình tình cảm tương đối ổn định. Bạn cảm thấy thoải mái hơn khi không yêu đương, không thuộc về ai đó. Đối với bạn, yêu cũng được mà không yêu vẫn vui nhưng nếu không có tiền thì đó mới là điều thật đáng sợ. 

Trúng đậm tiền tài cuối năm 2022, 3 con giáp hết thần Tài đến quý nhân giúp, sự nghiệp xuôi thuận, tài lộc vây quanh, chả mấy mà giàu to - Ảnh 2
Cát Tinh trợ vận giúp cho người tuổi Ngọ sẽ có tầm nhìn xa trông rộng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất trong cuối năm 2022 sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái”. Tính cách thích giúp đỡ người khác giúp người tuổi này nhận được cảm tình từ cấp trên, đồng nghiệp. Từ đó, con đường công danh khá rộng mở nên bản mệnh hãy tận dụng thời gian phát huy mọi năng lực và bản lĩnh của mình. 

Ngoài ra, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ tiến triển khả quản. Tâm trạng của bạn cảm thấy vui tươi, tràn đầy sức sống khi tìm được cho mình một người bạn đời có chung suy nghĩ, lý tưởng giống như mình. 

Trúng đậm tiền tài cuối năm 2022, 3 con giáp hết thần Tài đến quý nhân giúp, sự nghiệp xuôi thuận, tài lộc vây quanh, chả mấy mà giàu to - Ảnh 3
Sự nghiệp của người tuổi Tuất trong cuối năm 2022 sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái” - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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