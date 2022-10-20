Trong vòng 7 ngày tới (21/10 – 27/10), 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền bạc nở hoa, lộc lá đầy nhà, tình duyên nở rộ, ngồi trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 21:16

Tử vi dự báo trong vòng 7 ngày tới (21/10 – 27/10), 3 con giáp này vận đỏ ngày một rực rỡ, giàu lại thêm giàu.

Tuổi Ngọ

Không cần biết thời gian trước khó khăn ra sao,trong vòng 7 ngày tới (21/10 – 27/10), người tuổi Ngọ sẽ làm đâu trúng đấy. Nếu có nợ nần thì không những trả được hết mà còn dư sức sắm sửa nhà lầu, xe hơi và tích lũy về sau, cuộc sống có thể nói tràn ngập tài lộc và may mắn.

Nhờ Thần Tài ưu ái nên dù làm công ăn lương hay làm nghề kinh doanh buôn bán thì tuổi Ngọ vẫn dễ dàng thu về tiền bạc đầy tay. Nếu đang nung nấu ý định khởi nghiệp, mở rộng quy mô kinh doanh hay đơn giản là dự định rẽ theo nghề tay trái thì đây chính là thời điểm tốt để bắt đầu đó. Tất nhiên khó tránh khỏi “vạn sự khởi đầu nan”, song Thần Tài sẽ hỗ trợ họ phần nào để vượt qua được những trở ngại ban đầu, vẫn thu được tài lộc về đầy túi.

Trong vòng 7 ngày tới (21/10 – 27/10), 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền bạc nở hoa, lộc lá đầy nhà, tình duyên nở rộ, ngồi trên đống tiền - Ảnh 1
Tử vi dự báo trong vòng 7 ngày tới (21/10 – 27/10), tuổi Ngọ trúng số độc đắc, tiền bạc nở hoa, lộc lá đầy nhà, tình duyên nở rộ, ngồi trên đống tiền. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Thìn

Tử vi dự báo trong vòng 7 ngày tới (21/10 – 27/10), vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn tương đối suôn sẻ, bạn có thể đón đầu cơ hội phát triển, cải thiện về tài lộc. Tuy khối lượng công việc trong thời gian này tăng lên và không có nhiều sự trợ giúp từ người khác, nhưng vận khí của người tuổi Thìn ngày càng mạnh mẽ, một mình bạn cũng có thể xử lý ổn thỏa mọi việc, tự trở nên nổi bật.

Ngoài ra, người tuổi Thìn có cơ hội nhận được một số thông tin về đầu tư chứng khoán từ các tình huống xã giao, từ đó mở ra những nguồn thu nhập bên lề mới và nhanh chóng cải thiện chất lượng cuộc sống của bạn.

Trong vòng 7 ngày tới (21/10 – 27/10), 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền bạc nở hoa, lộc lá đầy nhà, tình duyên nở rộ, ngồi trên đống tiền - Ảnh 2

Một nhắc nhở nhỏ dành cho Thìn là, bởi vì những lựa chọn trong năm nay của bạn sẽ ảnh hưởng mạnh đến cuộc đời của bạn ở nhiều năm sau nên hãy vô cùng thận trọng trước mọi quyết định. Bạn nên thêm gia vị cho tình yêu của mình bởi nó đang có dấu hiệu buồn tẻ. Đừng quên đầu tư không phải xấu nhưng đừng bao giờ liều lĩnh mà không tính toán trước.

Tuổi Mão

Tuổi Mão vốn nhanh nhẹn, hiền từ nên đi đâu cũng được nhiều người quý mến, giúp đỡ. Trong cuộc sống, tuổi Mão thường đủ đầy về vật chất lẫn tinh thần nhưng họ vẫn không ngừng nỗ lực và cố gắng để tìm kiếm được nhiều cơ hội thăng tiến. Tử vi học có nói, trong vòng 7 ngày tới (21/10 – 27/10) người tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn nhưng vẫn chưa thịnh vượng.

Trong vòng 7 ngày tới (21/10 – 27/10), 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền bạc nở hoa, lộc lá đầy nhà, tình duyên nở rộ, ngồi trên đống tiền - Ảnh 3

Tử vi dự báo trong vòng 7 ngày tới (21/10 – 27/10), tuổi Mão sẽ cảm nhận được vận may đang lội ngược dòng, càng chăm chỉ càng thăng tiến, từ giai đoạn này trở đi những người tuổi Mão sẽ tìm được cơ hội tốt để đổi đời, đặc biệt sẽ ngày càng giàu có và thăng hoa hơn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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