Dự báo cuối năm 2022, 3 con giáp bước chân trái gặp hỷ duyên, bước chân phải gặp thần tài, đầu năm 2023 danh lợi song toàn, tình tiền hoan hỷ

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 10:03

Tử vi dự báo cuối năm 2022, 3 con giáp này tiền tài thuận theo công việc giúp bạn gặt hái được những trái ngọt trong thời gian tới.

Tuổi Mão

Mão là những người trời sinh ra đã mang phúc phí. Họ có mệnh cách phú quý hơn người, được Thần Tài ưu ái. Cuộc đời của họ vì vậy được hưởng nhiều điều may mắn, thuận lợi hơn hẳn so với những con giáp khác.

Tử vi dự báo cuối năm 2022, tuổi Mão sẽ còn gặp nhiều điều may mắn hơn nữa. Đối với những người tuổi Mão làm kinh doanh, lộc lá sẽ đến tới tấp. Còn với những người tuổi Mão làm công ăn lương thì khả năng lớn là sẽ được thăng quan, tiến chức. Dự báo lương sẽ còn tăng gấp đôi, gấp ba. Không chỉ được quý nhân phù trợ, Mão còn được thần tài chiếu cố. Chính vì vậy mà của cải ập đến, làm việc gì cũng hanh thông, tài lộc như ý.

Dự báo cuối năm 2022, 3 con giáp bước chân trái gặp hỷ duyên, bước chân phải gặp thần tài, đầu năm 2023 danh lợi song toàn, tình tiền hoan hỷ - Ảnh 1
Tử vi dự báo cuối năm 2022, tuổi Mão bước chân trái gặp hỷ duyên, bước chân phải gặp thần tài, đầu năm 2023 danh lợi song toàn, tình tiền hoan hỷ. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Hợi

Nhờ được cát tinh chiếu mệnh và đặc biệt là được tiền bối giúp đỡ, từ cuối năm 2022 , tuổi Hợi rất may mắn, rủng rỉnh tiền bạc và thoải mái chi tiêu. Nhiều khả năng họ sẽ được thăng chức, tăng lương hoặc đề bạt lên những vị trí cao và ổn định hơn, giúp công việc gặp nhiều thuận lợi, hoạn lộ hanh thông.

Nếu năng đi chùa hoặc tích cực làm việc thiện, chắc chắn con giáp tuổi Hợi sẽ giữ được tài lộc dồi dào vào cuối năm 2022. Càng về cuối tháng, lộc lá càng có xu hướng tăng trưởng tốt hơn.

Dự báo cuối năm 2022, 3 con giáp bước chân trái gặp hỷ duyên, bước chân phải gặp thần tài, đầu năm 2023 danh lợi song toàn, tình tiền hoan hỷ - Ảnh 2

Tử vi dự báo cuối năm 2022, cũng là thời điểm tuyệt vời để các con giáp tuổi Hợi từ giã đời độc thân. Những chàng trai/ cô gái thuộc tuổi này sẽ khá “đắt duyên” và nhận được vô số lời mời hẹn hò, tình cảm, ấm áp từ người khác phái.

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp tử tế, hiền lành, biết cách đối nhân xử thế. Nhờ ở hiền gặp lành nên Tuất được trời thương, ban cho vô số cơ hội kiếm tiền, đặc biệt khi bước qua rằm tháng 2 âm lịch.

Theo tử vi, cuối năm 2022, vận trình của tuổi Tuất bắt đầu trên đà tăng tiến vượt bậc, có được nhiều phúc khí hơn hẳn những con giáp khác, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, chuyện tình cảm cũng có được những tín hiệu đáng mừng.

Dự báo cuối năm 2022, 3 con giáp bước chân trái gặp hỷ duyên, bước chân phải gặp thần tài, đầu năm 2023 danh lợi song toàn, tình tiền hoan hỷ - Ảnh 3

Vận may luôn kề cận ở bên nên sự nghiệp của bản mệnh cũng nhờ thế mà càng ngày càng khởi sắc, thăng tiến không ngừng, kiếm tiền cũng trong tốc độ cực nhanh, hiếm ai theo kịp.

Tử vi dự báo cuối năm 2022, tình duyên tuổi Tuất dần có dấu hiệu tốt khi đào hoa khoe sắc, con giáp này sẽ cảm nhận được tình yêu đang vây quanh mình. Tuất có nhiều người tỏ tình ngỏ ý, chỉ cần hợp duyên là có thể chung đôi.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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