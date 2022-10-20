Đầu tháng 11 dương lịch: 3 con giáp xả hết vận xui, tha hồ nghênh tài đón lộc, tiền bạc tăng đột biến, tậu xe mua nhà trong nháy mắt

Nói chung, những người sinh năm Mão là những người hiền lành, trầm tính và lịch sự. Họ cũng là những người kiên nhẫn, thông minh và quyến rũ. Tính trách nhiệm cao và sự chú tâm đến từng chi tiết của họ cũng thường dẫn tới những thành công vang dội trong sự nghiệp mà những người khác không có được.

Tử vi dự báo đầu tháng 11 dương lịch , theo nhiều chuyên gia phong thủy, tuổi Mão có được các ngôi sao may mắn chiếu rọi nên con đường tài lộc của họ trở nên càng rộng mở và tươi sáng hơn. Với các đức tính sẵn có, họ sẽ chạm tới sự giàu có một cách dễ dàng.

Không dễ thích người khác, nhưng một khi đã đặt tình cảm vào ai thì họ sẽ rất chung thủy và làm tất cả những gì có thể để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Là những người có trái tim ấm áp, nồng hậu, vì thế tuổi Mão được cho là những người không quá tham vọng nhưng lại được thượng đế chú ý tới và khoản đãi, không chủ ý đi tìm sự giàu có nhưng lại hay được thần tài ghé thăm bất ngờ.

Tuổi Mùi

Tử vi dự báo đầu tháng 11 dương lịch, vận tài lộc của người tuổi Mùi quả thực không thể coi thường, bạn khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều ao ước có được vận may như mình đang có.

Tử vi tiết lộ, Chính Tài lên đến đỉnh cao, thu về tài lộc dồi dào, nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Mỗi năm qua đi là tiền bạc mà Chính Tài mang về lại càng nhiều, điềm báo tăng lương thăng chức có lẽ sẽ thực sự diễn ra trong khoảng thời gian này.

Đương nhiên khi Chính Tài lên ngôi thì công việc của người tuổi Mùi cũng vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Bản mệnh đạt được nhiều thành công trong công việc cũng như nhận được nhiều lời đánh giá tốt từ phía cấp trên.

Có một điểm không thể không nhắc đến trong vận trình tài lộc của con giáp này, đầu tháng 11 dương lịch đó là sẽ có khá nhiều cơ may tài lộc bất ngờ, tiền rơi trúng đầu bản mệnh, tiền bạc cứ thế ùn ùn đổ về như nước mùa mưa.

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ vốn lanh lợi, biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Năm 2022 này tuổi Tỵ ít nhất sẽ khổ tận cam lai vào nửa cuối năm sắp tới, họ không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi.

Tử vi dự báo đầu tháng 11 dương lịch, là thời điểm tốt nhất để tuổi Tỵ nhìn lại và nắm bắt cơ hội xung quanh, nếu phát huy tốt, việc đổi đời chỉ trong tầm tay. Đối với những người kinh doanh làm ăn, năm 2022 sẽ là một năm thiên thời địa lợi nhân hòa, giúp họ thăng hoa mọi thứ, cuối năm mua được nhà lớn xe sang, cuộc sống sung túc đến bất ngờ.

Thời gian trước khó khăn thế nào không quan trọng, mà là từ giờ trở đi tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt đẹp hơn, chuyện vui cũng đến bên giúp họ thoải mái và hạnh phúc.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm