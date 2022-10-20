Tháng 11/2022: 3 con giáp được Thần Phật độ mệnh, tài khí hưng thịnh, phát tài rực rỡ, may mắn bủa vây, không lo nghèo khó vì tiền bạc

Tử vi dự báo tháng 11/2022 , tuổi Mùi rất có duyên với tiền bạc, tài chính. Những người cầm tinh con Dê sẽ vượng vận tài lộc, hay được Thần tài gõ cửa thường xuyên.

Các con giáp tuổi Mùi độc thân sẽ vô cùng vượng vận đào hoa trong tháng này, rất có khả năng, họ sẽ gặp được người tình trong mộng một cách tình cờ. Những anh chàng/ cô nàng cầm tinh con Dê đã có người thương sẽ bất ngờ được người ấy cầu hôn lãng mạn, bước vào giai đoạn thăng hoa.

Trong thời gian tới, con giáp này còn gặp được quý nhân, đặc biệt là người khác giới. Rất có thể họ sẽ kiếm được những khoản thu hậu hĩnh từ các nghề tay trái. Càng liều lĩnh, mạo hiểm cơ hội làm giàu của họ càng rực rỡ.

Tuổi Mão

Khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân của người tuổi Mão như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước. Con giáp này cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ.

Người tuổi Mão dù là đàn ông hay phụ nữ đều mạnh mẽ, có gan làm giàu, không sợ thất bại. Người tuổi Mão chí thú làm ăn, dám dấn thân nên chắc chắn sẽ có cuộc sống viên mãn sung túc không ai sánh bằng.

Tử vi dự báo tháng 11/2022, tuổi Mão tài khí hưng thịnh, phát tài rực rỡ, may mắn bủa vây, không lo nghèo khó vì tiền bạc (Ảnh minh họa: Internet)

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Mão sẽ chớp lấy thời cơ nghìn năm có một để tự làm đại gia. Theo tử vi, tháng 11/2022, con giáp này sẽ được thần tài gõ cửa, phú quý vây quanh, đếm tiền sái tay, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví.

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý được biết đến với sự giỏi giang, thông minh, nhanh nhẹn. Trong tất cả mọi việc, Tý đều thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm cao. Chính vì điều này mà trong công việc Tý luôn được cấp trên quý mến.

Tử vi dự báo tháng 11/2022, người tuổi Tý có vận trình tươi sáng nhơ có cát tinh xuất hiện. Nhờ vậy mà tài lộc khởi sắc rực rỡ. Không chỉ vậy, người tuổi Tý còn có quý nhân phù trợ, lúc nào cũng sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Tình hình tài chính cũng vô cùng khả quan.

Không chỉ giúp đỡ Tý trong công việc, quý nhân cũng đến giúp đỡ Tý trong cuộc sống. Có những chuyện tưởng như phức tạp thì lại được giải quyết nhanh chóng và đơn giản đến bất ngờ. Tháng này đào hoa khá vượng nên nếu Tý còn độc thân thì cũng có thể tìm kiếm thấy nửa kia của mình.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.