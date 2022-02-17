Trong vòng 6 tháng tới, vận mệnh an bài, 3 con giáp này tiền bạc phủ phê, công danh song toàn, thu lời bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 17/02/2022 11:25

Tử vi 6 tháng tới cho thấy, 3 con giáp sau có số mệnh may mắn bậc nhất, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành đạt, rung đùi hưởng phước.

Tuổi Sửu

Trong vòng 6 tháng tới, với người tuổi Sửu là sự nở rộ về tài lộc và sự nghiệp thăng tiến. Tiền bạc dư giả, kinh doanh, đầu tư thu lời từ nhiều hạng mục khác nhau chứ không chỉ một nguồn thu cố định.

Bên cạnh đó, những cố gắng trong công việc của con giáp này sẽ được đền đáp trong vòng 6 tháng tới. Sự nghiệp của người tuổi Sửu được dự đoán lên như “diều gặp gió”, con giáp này liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc, do đó sẽ có cơ hội được thăng chức.

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Trong vòng 6 tháng tới, với người tuổi Sửu là sự nở rộ về tài lộc và sự nghiệp thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là một trong những con giáp thông minh linh hoạt và có nhiều ý tưởng táo bạo trong 12 con giáp. Trong những năm đầu đời, người tuổi Thân thường không có cuộc sống quá tốt đẹp. Mặc dù họ có khả năng về mọi mặt nhưng họ lại thiếu một sân khấu để bộc lộ tài năng của mình trước mọi người.

Thay vì đi một đường thẳng tới thành công, họ thường mất nhiều thời gian đi đường vòng và phải chịu đựng nhiều khó khăn. Tuy nhiên người tuổi Thân vẫn rất kiên cường, không chịu thua và tiếp tục chăm chỉ. Trong vòng 6 tháng tới, họ càng gặp nhiều may mắn và công việc trơn tru mở ra thời kỳ tươi sáng cho họ.

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Tử vi 6 tháng tới cho thấy, đây là thời điểm người tuổi Thìn không khi nào phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi 6 tháng tới cho thấy, đây là thời điểm người tuổi Thìn không khi nào phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc. Đặc biệt, đây sẽ là thời điểm có nhiều biến chuyển với người làm công ăn lương. Đây là thời gian lý tưởng để tuổi Thìn phá vỡ mọi quy tắc, tìm ra cơ hội thăng tiến mới. Vì vậy bạn đừng bỏ lỡ cơ hội học tập, tham gia các trải nghiệm mới trong công việc.

Trong vòng 6 tháng tới sẽ là thời điểm tuổi Thìn được ghi nhận về các nỗ lực, đóng góp, vì vậy bạn cũng có cơ hội thăng tiến, đề bạt lên vị trí cao hơn. Theo tử vi, bản mệnh càng có tham vọng lớn thì khả năng thành công càng cao. Nếu đang ấp ủ kế hoạch, tuổi Thìn cân nhắc thời điểm triển khai các dự án đã ấp ủ từ lâu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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