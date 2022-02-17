Tình duyên 12 con giáp ngày 17/2/2022: Sửu bất hòa, Thìn vướng nhiều khúc mắc, Dậu hy sinh quá nhiều

Tâm linh - Tử vi 17/02/2022 05:19

Tử vi về tình duyên cho thấy, 12 con giáp hãy ưu tiên bản thân đầu tiên, đừng vì cô đơn mà bám víu vào người mà mình không hề có tình cảm.

Tuổi Tý

Mối quan hệ tình cảm có điểm báo đổ vỡ do áp lực công việc nặng nề, con giáp này thường trút những cơn bực dọc vô cớ lên người bạn đời của mình. Đối phương có thể bỏ qua cho bạn một lần hai lần nhưng không thể bao dung cho bạn mãi.

Tuổi Sửu

Mối quan hệ giữa người tuổi Sửu với người ấy không vì những tác động bên ngoài mà trở nên bất hòa. Bởi may mắn là các cặp đôi luôn dành cho nhau sự tin tưởng và cảm thông đặc biệt.

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Mối quan hệ tình cảm có điềm báo đổ vỡ do áp lực công việc nặng nề - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bản mệnh may mắn đón nhận nhiều tin vui trong ngày liên quan tới chuyện tình cảm. Người độc thân tìm được đối tượng hẹn hò ưng ý nhờ sự mai mỗi của người thân, bạn bè đồng nghiệp

Tuổi Mão

Ngũ hành hai hành Thủy tương hòa báo hiệu vận tình cảm êm đềm, gia đạo dần ổn định, bớt trục trặc hơn nữa. Gần đây Mão thường có những lo lắng bất chợt lóe lên trong tâm trí về chuyện tình cảm của mình nhưng đừng lo, mọi thứ đang dần ổn định theo quỹ đạo cũ của nó.

Tuổi Thìn

Tình cảm chịu ảnh hưởng từ ngũ hành Thổ khắc Thủy nên vướng nhiều khúc mắc. Hội độc thân nhân duyên tốt đến vậy mà không biết cách giữ gìn. Tình cảm bạn bè cũng nảy sinh bất đồng, bản mệnh bị đặt vào tình thế lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu.

Tuổi Tỵ

Đường tình cảm vì Thủy sinh Mộc nên tình duyên cũng nở rộ. bạn và người ấy luôn biết quan tâm chăm sóc cho đối phương. Hãy dẫn người ấy về ra mắt cha mẹ ngay thôi nào, đừng để vuột mất đối phương Dần nhé, trai đến tuổi thì lấy vợ, gái lớn thì gả chồng, không có gì phải đắn đo.

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Đường tình cảm vì Thủy sinh Mộc nên tình duyên cũng nở rộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngũ hành tương sinh hậu thuẫn cho việc tình cảm của bản mệnh có cơ hội được cải thiện rõ rệt trong thời gian này. Người độc thân hứa hẹn sẽ nhận được lời tỏ tình của người khác giới sau một thời gian tìm hiểu.

Tuổi Mùi

Trên phương diện tình cảm, tam hợp giúp cho vận trình tình duyên của tuổi Thìn bản mệnh suôn sẻ. Đôi bên dành cho nhau sự quan tâm và yêu thương, sự thấu hiểu và cảm thông mà không phải ai cũng có được.

Tuổi Thân

Hôm nay đường tình duyên của những chú Khỉ khá trắc trở. Con giáp này cứ ngỡ đã tìm được tình yêu thuộc về mình nhưng tới cuối cùng mới nhận ra mọi thứ chỉ là sự ngộ nhận của mình.

Tuổi Dậu

Trong chuyện tình yêu, những hy sinh của bạn cho tình yêu chưa chắc đã là điều đúng đắn. Khi bạn cho đi quá nhiều mà không đòi nhận lại thì chỉ khiến cho đối phương có thói quen ích kỷ, ỷ lại mà thôi.

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Trong chuyện tình cảm, con giáp này mong muốn có được gia đình hạnh phúc như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Về phương diện tình cảm, ngũ hành xung khắc ảnh hưởng tới mối quan hệ của bản mệnh với mọi người và thậm chí là với một nửa của mình. Có thể chỉ vì một lời nói gây tổn thương mà đối phương không còn muốn liên lạc với bản mệnh, nếu bản thân sai thì con giáp này nên xuống nước để nói lời xin lỗi.

Tuổi Hợi

Trong chuyện tình cảm, con giáp này mong muốn có được gia đình hạnh phúc như ý nhưng dường như bạn đang áp đặt suy nghĩ của mình lên đối phương và khiến cho mối quan hệ trở nên ngột ngạt.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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