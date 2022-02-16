Từ ngày 17/2 TRỜI QUANG MÂY TẠNH, 3 con giáp này thong thả tiêu tiền, không lo thiếu thốn, vượng tài tấn lộc, phú quý trong tay

Tâm linh - Tử vi 16/02/2022 15:45

Tử vi 12 con giáp cho hay, từ ngày 17/2 cho thấy, 3 con giáp này của cải đầy nhà, tiền bạc chật két, dư dả an nhàn, vui vẻ hưởng phước.

Tuổi Dậu

Trong quá khứ, dường như cuộc sống của các bạn diễn ra không được thuận lợi, khó khăn thử thách xuất hiện nhiều còn góp phần bào mòn ý chí quyết tâm của con giáp này. Tuy nhiên, bước sang ngày 17/2, mọi chuyện sẽ đổi chiều với các bạn tuổi Dậu. Hãy chọn lựa một cơ hội tốt nhất để khiến bản thân trở nên có giá trị hơn, xuất sắc hơn.

Và một lời khuyên nữa các bạn sinh năm con Gà có thể tham khảo, đó là chọn một vài người bạn tốt, cùng chung chí hướng, chân thành, có thể tin cậy để cùng hợp tác làm ăn. Kết hợp với vận may của tuổi Dậu trong ngày 17/2 trở đi, việc kiếm được vài khoản tiền với tốc độ nhanh chóng là việc hoàn toàn nằm trong khả năng của các bạn.

tu vi ngay 17/2 1
Theo tử vi, từ ngày 17/2 này tuổi Mão thực sự đã có nhiều biến chuyển tốt trong vận trình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão vốn thông minh, nhanh nhẹn và có con mắt nhìn xa trông rộng. Người tuổi này tốt bụng, nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Theo tử vi, từ ngày 17/2 này tuổi Mão thực sự đã có nhiều biến chuyển tốt trong vận trình, tài lộc không chỉ ở mức bình ổn, mà còn đột phá và rực rỡ.

Mọi chuyện sẽ tiến triển theo hướng tích cực khiến con giáp này phải bất ngờ. Chỉ cần bản mệnh chú ý nắm bắt thời cơ, tài lộc nhất định sẽ vô cùng vượng, tiền lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi, tinh thần nhờ vậy cũng trở nên lạc quan, vui vẻ.

tu vi ngay 17/2 2
Ngày 17/2 này, những vận xui đeo bám trước đó dần tan biến, con giáp này có thể đón được nhiều may mắn đến với mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 17/2 cho thấy, những vận xui đeo bám trước đó dần tan biến, con giáp này có thể đón được nhiều may mắn đến với mình. Chẳng những thế, bản mệnh còn gặp nhiều điều thuận lợi trong cả công việc và chuyện kiếm tiền, dễ đạt được thành công ngoài mong đợi.

Tuy nhiên bản mệnh không nên quá gấp gáp vội vàng mà cần phải biết kiên trì để chờ đợi thời cơ chính muồi. Khi ấy, bạn có thể giành được thành công dễ dàng mà không mất quá nhiều thời gian và công sức. Con đường phía trước thênh thang rộng mở, may mắn luôn theo chân, những chú Ngựa hãy mạnh dạn thực hiện những kế hoạch của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Hết tháng 2, nhờ sự phù trợ từ Cát Thần, 3 con giáp này muốn nghèo cũng khó, 'hành đại vận, phát đại tài', công danh đại thắng, suôn sẻ an yên

Hết tháng 2, nhờ sự phù trợ từ Cát Thần, 3 con giáp này muốn nghèo cũng khó, 'hành đại vận, phát đại tài', công danh đại thắng, suôn sẻ an yên

Tử vi 12 con giáp cho thấy, 3 con giáp này có cơ may phát tài, đại vận nở rộ vinh hoa, phú quý cát tường thi nhau kéo đến vào lúc hết tháng 2 này.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 17/2 tử vi hôm nay tử vi 12 con giáp 12 con giáp 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 4 giờ 49 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc' sau ngày 7/10/2026

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

Đúng 20h hôm nay, ngày 7/10/2026, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 7/10/2026, tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc