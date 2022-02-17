Sức khỏe 12 con giáp ngày 17/2/2022: Tý cần chú ý nhiều hơn đến chế độ ăn uống, Mão đừng nên nóng giận

Tâm linh - Tử vi 17/02/2022 01:29

Tử vi về sức khỏe cho thấy, 12 con giáp nên vận động nhiều hơn để có một sức khỏe tốt vì sức khỏe tốt chính là hành trang đặc biệt nhất để "chiến đấu" với sóng gió cuộc đời.

Tuổi Tý

Tuổi Tý cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe cũng như chế độ ăn uống của mình. Chú ý tới tình hình bệnh dịch đang lây lan, bạn nên thực hiện những giải pháp phòng ngừa, bảo vệ bản thân. Đừng quên những bài tập vận động tại nhà để kiểm soát cân nặng sau những ngày có nhiều thời gian rảnh rỗi ở nhà.

Tuổi Sửu

Thủy khí vượng không hề tốt cho những người đang mang bệnh trong người. Những ngày này bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, hãy bỏ mặc mọi thứ ra khỏi đầu để chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ ngon lành.

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Tuổi Tý cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe cũng như chế độ ăn uống của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Ngũ hành tương sinh cho thấy sức khỏe của tuổi Dần đang chuyển biến tích cực, nhất là những ai đang theo đuổi chế độ ăn lành mạnh với rất nhiều rau xanh hay hoa quả. Việc tập luyện cũng dần trở thành thói quen của bản mệnh trong thời gian này.

Tuổi Mão

Tuổi Mão được khuyên đừng nên nóng giận hay làm việc quá sức. Thời tiết và dịch bệnh đang thay đổi khó lường, bạn nên chú ý các bệnh về giao mùa và thực hiện những biện pháp bảo vệ bản thân khi ra ngoài.

Tuổi Thìn

Ngũ hành "hòa thuận", tuổi Thìn giữ được sức khỏe tốt và tinh thần tươi vui. Có nhiều cách giữ sức khỏe tốt kì lạ mà bạn ít khi nghĩ tới và một trong số đó là... cắt móng tay. Móng tay dài chính là ổ chứa vi khuẩn, vi trùng gây nhiều mầm bệnh.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có thể tham khảo phương thức bấm huyệt để cải thiện tình hình ngạt mũi. Huyệt thượng tinh, vị trí: chỗ trũng giữa trán. Hãy dùng ngón tay trỏ và ngón tay giữa day huyệt, vuốt mạnh từ trên xuống dưới. Thực hiện từ 3-5 lần cho tới khi trán nóng là được.

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Người tuổi Tỵ có thể tham khảo phương thức bấm huyệt để cải thiện tình hình ngạt mũi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay nếu bị ngạt mũi, Tuổi Ngọ hãy chú ý đến huyệt Nghinh hương, vị trí: hai bênh cánh mũi. Huyệt này có công dụng làm thông mũi. Ấn huyệt ở bên mũi trái trong 1-3 phút. Một ngày nên thực hiện từ 5-10 lần cho đến khi mũi bạn cảm thấy thoải mái.

Tuổi Mùi

Về sức khỏe, nếu bạn là người yêu thích hải sản thì cũng nên có mức độ vừa phải. Hải sản rất giàu dinh dưỡng, nhưng không nên ăn nhiều. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn hải sản nhiều bổ ít lo nhiều, có thể nguy hại đến sức khỏe của con người gây dị ứng, trướng bụng, đau bụng, nôn, tiết tả... đặc biệt là não bộ.

Tuổi Thân

Hôm nay người tuổi Thân xuất hiện triệu chứng ho có đờm vàng, đau họng, cơ thể nóng, toát mồ hôi, đau mỏi toàn thân, chảy nước mũi,… Trong ngày bạn cần tránh nơi có gió, ăn đồ lạnh, đá lạnh... Buổi sáng dậy sớm nên nhớ không được bước ra ngoài trời ngay.

Tuổi Dậu

Bản mệnh cần chú trọng dưỡng sinh thải độc cho gan. Bạn có thể ngồi với tư thế xoắn chân và cột sống sẽ giúp tăng cung cấp oxy cho gan. Cụ thể là ngồi trên một bề mặt mềm mại nhưng vững chắc, hai chân bắt chéo vào nhau sẽ rất tốt.

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Bản mệnh cần chú trọng dưỡng sinh thải độc cho gan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hôm nay bản mệnh cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Công việc quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn, đừng vì mải mê làm việc mà ăn uống không đúng giờ, bỏ bữa làm hại đến dạ dày.

Tuổi Hợi

Tình hình sức khỏe của Tuổi Hợi hôm nay khá ổn định nhưng vẫn cần chăm chỉ vận động thể chất nhiều hơn. Đừng trì hoãn việc tập luyện thêm nữa, con giáp này nên chủ động sắp xếp thời gian công việc sao cho hợp lý để có thời gian chăm sóc bản thân. Việc tập luyện sẽ giúp cơ thể của Tuổi Hợi thêm phần sung sức, từ đó mà vận trình của bản mệnh cũng được cải thiện theo chiều hướng tốt lên rất nhiều.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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