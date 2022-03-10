Trong tuần sau (14/3-20/3) Thần Cupid sẽ gõ cửa trái tim các con giáp này

Tâm linh - Tử vi 10/03/2022 17:00

Từ 14/3-20/3, các con giáp sau chuẩn bị đón cơn mưa tình yêu từ Thần Cupid.

Tuổi Ngọ

Trong tuần sau (14/3-20/3) Thần Cupid sẽ gõ cửa trái tim các con giáp này - Ảnh 1

Tình duyên tuổi Ngọ có nhiều khởi sắc. Ảnh minh họa

 

Tình duyên của người tuổi Ngọ được hỗ trợ mạnh mẽ nhờ các mối quan hệ xã giao thuận lợi. Đặc biệt là người độc thân dễ gặp được người ưng ý và đôi bên có thể duy trì mối quan hệ cát lành. 

 

Thời điểm này, nữ mệnh đã biết quan tâm, chăm sóc vẻ ngoài của mình hơn nên dễ gây ấn tượng với bạn bè khác giới. Chỉ cần bạn nghiêm túc trong chuyện tình cảm thì ắt sẽ gặp được người chân thành với mình.


Nam mạng có xu hướng tập trung phát triển sự nghiệp hơn, tuy nhiên đào hoa vẫn khá vượng, bạn dùng tài năng và thành tích của mình để chinh phục người khác giới nên xung quanh lúc nào cũng có nhiều người ngưỡng mộ, không sợ cô đơn lẻ bóng.

Tuổi Mùi

Trong tuần sau (14/3-20/3) Thần Cupid sẽ gõ cửa trái tim các con giáp này - Ảnh 2

Hỷ sự sắp đến nhà Mùi trong tuần sau. Ảnh minh họa

Tử vi cho biết những người tuổi Mùi trong tuần tới có hỷ sự đến nhà, muốn tránh cũng không được. Vận tình duyên đã đến với con giáp rất gần. Nếu còn độc thân, Mùi sẽ gặp được nửa kia như ý, thuận lợi có được cái kết đẹp trong tương lai gần. Còn đối với người đã có gia đình, bản mệnh giải bỏ khúc mắc, kéo gần khoảng cách với người thân. Chuyện gia đạo cũng được xem là êm ấm.

Đặc biệt, với những người tuổi Mùi chưa lập gia đình thì đây chính là thời cơ để bạn tìm thấy ý trung nhân cho mình. Trong thời gian tới người tuổi Mùi sẽ gặp vận đào hoa nhiều người theo đuổi, nên cuộc sống vô cùng viên mãn. 

Tuổi Hợi

Trong tuần sau (14/3-20/3) Thần Cupid sẽ gõ cửa trái tim các con giáp này - Ảnh 3

Vận nhân duyên của Hợi bắt đầu nở rộ trong tuần này. Ảnh minh họa

Vận nhân duyên khá lý tưởng, những người độc thân trong tuần sau có thể có được lương duyên hợp ý, không khó để tìm cho mình tình yêu đích thực. Các cặp đôi có thể tính chuyện lâu dài, quan hệ gia đình thuận và có không khí vui vẻ nên giúp bạn an tâm và cảm thấy hứng khởi hơn.

 *Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Tam Hợp cục diện, Tài Thần chỉ điểm, 3 con giáp này ngày 11/3/2022 hưởng trọn lộc trời, gặt hái thành công, vạn sự hanh thông, của cải đề huề

Tam Hợp cục diện, Tài Thần chỉ điểm, 3 con giáp này ngày 11/3/2022 hưởng trọn lộc trời, gặt hái thành công, vạn sự hanh thông, của cải đề huề

Tử vi ngày 11/3/2022 dự đoán, 3 con giáp này hưởng trọn lộc trời, gặt hái thành công, vạn sự hanh thông, của cải đề huề nhờ có Tam Hợp cục diện, Tài Thần chỉ điểm.

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