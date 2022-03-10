Top 3 con giáp đường tình duyên rộng mở, có vận đào hoa trong năm 2022

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu vượng vận quý nhân trong năm 2022. Họ biết nắm lấy cơ hội thuận lợi mà quý nhân trợ giúp để vươn lên, làm giàu. Cuộc sống càng ngày càng khởi sắc.

Không chỉ thế, bước sang năm mới, những người đang một mình sẽ không còn cô đơn nữa. Gia đình sẽ có quý nhân phù trợ, trong số bạn bè cũng có người rất có năng lực. Nhờ đó, họ liên tục được trợ giúp để phát triển vững vàng, tiền bạc rủng rỉnh.

Đồng thời, vận đào hoa của tuổi Sửu trong năm nay cũng vô cùng viên mãn, con giáp này có cơ hội tìm được người yêu mình thật lòng, có được cuộc hôn nhân như ý, tình tiền đều có thu hoạch lớn.

Tuổi Mão

Tuổi Mão sẽ tìm được nửa kia trong năm nay. Ảnh minh họa

Theo tử vi tình duyên 12 con giáp năm 2022, người tuổi Mão dễ nhận được những tin mừng trong chuyện tình cảm. Đặc biệt là nam nữ độc thân dễ dàng mở rộng mối quan hệ cá nhân, kết thêm nhiều bạn mới, mở ra cơ hội tìm được người ưng ý.

Bạn chỉ cần giữ tâm lý tích cực, sẵn sàng mở lòng với người khác thì việc gặp được nửa kia tiền định của mình không phải là việc gì quá khó khăn.

Đặc biệt, các mối quan hệ cát lành không chỉ giúp cho đường tình duyên, mà còn phù trợ bạn trên con đường sự nghiệp thêm phần thuận lợi. Vì vậy, bản mệnh nhớ giữ quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, dù đôi bên không thể tiến tới với nhau thì vẫn có thể trở thành bạn tốt.

Tuổi Mùi

Năm 2022 tuổi Mùi không cần lo chuyện tình duyên. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi biết cách tạo ra sự lãng mạn nên đời sống tình cảm rất phong phú. Khi đối mặt với người khác phái, con giáp này luôn biết cách để chiếm tình cảm của họ. Tuổi Mùi ăn nói tao nhã khiến người khác luôn muốn đến gần. Năm nay, vận đào hoa của con giáp này vượng phát nên cả nam lẫn nữ đều không phải lo lắng về chuyện hôn nhân.

Tình cảm gia đình của người tuổi Mùi tốt đẹp, vợ chông luôn yêu thương, chia sẻ và chăm sóc lẫn nhau. Nếu đôi bên có những bất đồng quan điểm thì cũng nhanh chóng được giải quyết.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.