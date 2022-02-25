Trong tuần đầu tiên của tháng 3, giải trừ vận rủi, 3 con giáp chạm đỉnh giàu sang, làm ăn phát đạt, số dư tài khoản tăng lên không ngừng

Tâm linh - Tử vi 25/02/2022 15:10

Trong tuần đầu tiên của tháng 3, 3 con giáp may mắn vận trình lên hương, làm ăn khấm khá, có được cuộc sống giàu sang, dư dả.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong tuần đầu tiên của tháng 3 nhận về muôn vàn tài lộc. Con giáp có vốn kiến thức sâu rộng cộng thêm sự may mắn trong vận mệnh nên có được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Thứ Mùi cần làm hiện tại là tự tin tiến về phía trước. Mọi cố gắng sẽ được đền đáp chỉ cần con giáp có niềm tin vào bản thân mình. Ngoài ra. Con giáp may mắn còn có thể nhận được niềm vui tài lộc từ ơn trên ban phát. Mùi hãy sử dụng món quà này thật ý nghĩa nhé.

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Người tuổi Mùi trong tuần đầu tiên của tháng 3 nhận về muôn vàn tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vận trình thăng tiến, thuận lợi phát tài trong tuần đầu tiên của tháng 3. Con giáp chứng minh được năng lực của bản thân, thuận lợi có được những vị trí chủ chốt trong tập thể. Cuộc sống đã dần ổn định, trong thời gian này, bản mệnh có thể nên thử sức ở những lĩnh vực mà mình yêu thích hay hoàn thành những tâm nguyện còn dang dở trước đó. Vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng thành công.

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Người tuổi Ngọ vận trình thăng tiến, thuận lợi phát tài trong tuần đầu tiên của tháng 3 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong tuần đầu tiên của tháng 3 sẽ phát triển công danh, vận trình xuôi thuận. Con giáp nếu là người kinh doanh sẽ ký kết được những hợp đồng lớn, thu về lợi nhuận khổng lồ. Trong khi đó, nếu là người làm công ăn lương thì Hợi sẽ được đồng nghiệp công nhận, cấp trên tin tưởng, thuận lợi thăng quan tiến chức. Con giáp có được cuộc sống thoải mái, dư dả nhiều tháng về sau.

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Người tuổi Hợi trong tuần đầu tiên của tháng 3 sẽ phát triển công danh - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 3 ngày tới (26/2 - 28/2) cho thấy, 3 con giáp may mắn làm ăn phát đạt, thuận thế phát tài, sống đời giàu sang, phú quý.

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