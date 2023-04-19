Trong tuần 17/04 - 23/04/2023: Tử vi 'Tứ Hành Xung' có gì đặc biệt? Những con giáp sau đây đặc biệt phải lưu ý

Bước sang tuần mới, người tuổi Dần nên tranh thủ đẩy mạnh các dự án đầu tư của mình. Bạn hãy xông xáo và nhanh nhẹn hơn để cơ hội vụt qua mất. Tuổi Dần cũng cần tập trung để giải quyết toàn bộ công việc đang còn tồn đọng.

Tuổi Dần và người ấy cần giao tiếp và học cách lắng nghe nhau nhiều hơn để mối quan hệ bền vững. Thay vì đối chọi với nhau, hai bạn hãy cố gắng trở nên hài hòa với nhau hơn.

Thi thoảng trong tuần này con giáp tuổi Thân cảm thấy thất vọng về cách bản thân thể hiện tình cảm với đối phương. Có khi trong lòng rất vui nhưng bạn không biết cách thể hiện. Ngoài ra, bạn cũng nên cẩn thận trong từng lời nói, đừng làm tổn thương người ấy nhé.

Những dự định của con giáp tuổi Thân lần lượt được tiến hành trong năm nay. Những điều này mang lại năng lượng tích cực để bản mệnh tiến xa hơn trong thời gian tới.

Ngay từ những ngày đầu tuần đang có nhiều năng lượng thì con giáp tuổi Thân nên cố gắng hoàn tất những việc quan trọng. Cuối tuần ảnh hưởng của Tỷ Kiên nên bản mệnh có nhiều nỗi buồn, không có tâm trạng để làm việc.

Nhờ có sự che chở của Tử Vi nên tài lộc của bản mệnh thời gian này gia tăng, những ai đang làm ăn có cơ hội mở rộng kinh doanh, có thêm nhiều mặt hàng bán chạy. Ai làm chủ doanh nghiệp đã có thêm những cách thức phù hợp để tối thiểu chi phí, gia tăng lợi nhuận cho công ty.

Tuổi Tỵ

Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy từ ngày 17/4 đến 23/4/2023, công việc của tuổi Tỵ khá ổn định. Các dự án đề ra đều tiến triển như kế hoạch, mặc dù trong quá trình thực hiện vẫn gặp vài rắc rối nhưng cuối cùng giải quyết ổn thỏa. Con giáp này đang cho thấy khả năng xoay sở tài tình của mình.

Bên cạnh đó, thu nhập của tuổi Tỵ cũng có xu hướng tăng lên. Nếu con giáp này có kế hoạch mở rộng kinh doanh hay khai trương cửa hàng thì nên chọn thời điểm giữa tuần để tiến hành bởi lúc đó cát tinh nâng đỡ giúp cho bản mệnh đạt được mục tiêu đề ra.

Sao chủ đào hoa xuất hiện mang tới nhiều mối nhân duyên bất ngờ, tuổi Tỵ cảm nhận đời sống cá nhân của mình có thêm nhiều màu sắc thú vị. Cũng có thể đó là lý do bản mệnh đầu tư khá nhiều để làm mới cho vẻ ngoài của bản thân, từ đó nhận được nhiều sự chú ý từ những người xung quanh.

Người độc thân có thể sẽ gặp được một người đặc biệt khiến trái tim loạn nhịp, hãy chủ động nắm lấy hạnh phúc của mình để tránh những hối tiếc về sau. Hãy cứ là chính mình, tự tin và chân thành, như vậy bản mệnh cũng đủ sức cuốn hút rồi chứ không cần phải ép bản thân trở thành bản sao của ai đó.



Thu nhập của tuổi Tỵ cũng có xu hướng tăng lên - Ảnh: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng từ ngày 17/4 đến 23/4/2023, công việc của tuổi Hợi đón nhiều điều tích cực bất ngờ. Những nỗ lực từ trước đó mang lại những kết quả tốt đẹp, tin vui lần lượt kéo đến khiến tâm trạng của bản mệnh vui vẻ, phấn khởi hơn.

Dù không thể phủ nhận tuổi Hợi đang được vận khí ủng hộ nhưng may mắn chỉ là một phần, còn những gì bản mệnh nhận được ngày hôm nay đều là kết quả của một quá trình làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng. Hãy tiếp tục phát huy phong độ của mình.

Tuy nhiên trong tuần, những sự cố có thể làm tuổi Hợi thất thoát khoản tiền không nhỏ. Con giáp này chủ quan không xác nhận lại thông tin nên có thể bị lừa đảo, chiếm đoạt tiền của trong các giao dịch tài chính. Vấn đề xảy ra cũng do bản mệnh đã quá dễ tin người.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Hợi có thể hàn gắn lại được những mối quan hệ cá nhân đã rạn nứt, đồng thời cũng gặp gỡ thêm được rất nhiều người bạn mới. Điều này rất có lợi cho đường tình duyên của người độc thân. Mối quan hệ của người có đôi khá ổn định, được bạn bè và gia đình ủng hộ.

* Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!