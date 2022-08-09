Trong tháng 8 này, con giáp nào vượng quý nhân, con giáp nào vận xui đeo bám?

Tháng 8 này có 2 con giáp được quý nhân phù trợ, một con giáp bị xui xẻo đeo bám chẳng tha.

Tuổi Tý

Là con giáp vượng quý nhân tháng 8/2022 nên đường sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Tý có những bước tiến đáng kể.

Nhờ sự cố gắng của chính bản thân và sự trợ giúp của mọi người mà công việc của bản mệnh dần đi vào khuôn khổ, nhìn chung những lo lắng trước đây đã được giải quyết gọn ghẽ.

Với thành quả nho nhỏ đang có, bạn có thể đặt ra những mục tiêu lớn lao hơn trong tương lai. Cho dù ai đó cho rằng bạn không thực tế thì cũng đừng quá quan tâm, hãy kiên định thực hiện đam mê của mình, rồi kết quả sẽ là câu trả lời xác đáng nhất.

Quý nhân cũng sẽ giới thiệu cho bạn những cơ hội kiếm tiền triển vọng, nếu mạnh dạn và liều lĩnh một chút, bản mệnh có thể khiến cho tiền đổ đầy túi, có của ăn của để sau một khoảng thời gian dài khá khó khăn.

Tuổi Ngọ

Cục diện Tứ Hành Xung dự báo tuổi Ngọ có thể bị tiểu nhân quấy phá hoặc chuyện tình cảm gặp chút trắc trở gây ảnh hưởng đến tâm lý. Tháng tới, con giáp này sẽ phải suy tư nhiều hơn và cần có người giúp giải tỏa các khúc mắc trong lòng.

Nguyệt lệnh lâm Quan cho thấy tuổi Ngọ phải tự chủ để xử lý các vấn đề, không ai có thể hỗ trợ con giáp này.

Bản mệnh sẽ phải lao tâm khổ tứ nhưng đừng lo lắng quá vì mọi thứ đều nằm trong khả năng giải quyết của bạn.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão đang theo đuổi con đường công danh sự nghiệp sẽ gặt hái được những thành quả đáng ghi nhận. Thời điểm này, quý nhân dễ xuất hiện chỉ cho bạn hướng đi chính xác, dành cho bạn cơ hội để thể hiện năng lực của mình.



Nếu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, bạn có thể cân nhắc về mức lương hiện tại. Nếu không hài lòng, hãy thử trao đổi với cấp trên của bạn, cơ hội được tăng lương là khá cao đấy. Nếu đang muốn thay đổi công việc hoặc có mục tiêu cho tương lai, hãy bắt đầu lên kế hoạch cụ thể để biến chúng thành hiện thực. Chỉ cần bạn chịu nỗ lực thì có ngày bạn sẽ đạt được ý nguyện của mình thôi.



Bạn cũng nên trao đổi, tâm sự với người đi trước, họ có thể sẽ là quý nhân đưa ra cho bạn lời gợi ý chính xác.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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