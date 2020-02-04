Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp trời sinh đã tụ tài tụ lộc, làm một hưởng mười, tiền ùa vào túi

Tâm linh - Tử vi 04/02/2020 12:30

Số trời đã định, người thuộc 3 con giáp may mắn này sẽ được quý nhân tương trợ, thần tài nuông chiều, tiền đã vào nhà sẽ không chịu rời đi, của nả chất đống.

Chính vì sinh ra đã có khả năng làm nên nghiệp lớn nên 3 con giáp may mắn này có chí làm giàu, quản lý tài chính khoa học nên trước ngưỡng 35 đã giàu có dư dả, sung túc đủ đầy.

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 Nhờ được cát tinh chiếu mệnh, con giáp giàu có này sẽ đại cát đại lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh Hợi là con giáp phúc lớn mệnh dày, chẳng cần lao lực, vất vả vẫn có được cuộc sống đủ đầy, sung túc. Họ may mắn đến mức làm gì cũng thuận lợi hanh thông, sự nghiệp phất lên nhanh như diều gặp gió.

Trong năm Canh Tý 2020, nhờ được cát tinh chiếu mệnh, con giáp giàu có này sẽ đại cát đại lợi, kiếm tiền cực đỉnh. Công thành danh toại, tiền chất chật nhà, cứ thế mà tha hồ hưởng thụ chính là may mắn trời ban cho Hợi.

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Sửu sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương, tiền ùa vào túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hiền lành, chịu thương chịu khó và dám dấn thân nên dù sinh ra trong gia đình nghèo khó, không thể dựa dẫm vào bất cứ ai nhưng Sửu vẫn có thể vươn lên đổi đời, khẳng định vị thế của mình chốn thương trường. Càng về hậu vận con giáp giàu sang này càng lắm của nhiều tiền.

Sách tử vi năm 2020 có nói, sau Tết Nguyên đán Sửu sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương, tiền ùa vào túi. Từ tháng 2/2020 con giáp may mắn này sẽ làm đâu thắng đấy, tích lũy được số tiền rất lớn.

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Canh Tý 2020 chính là năm mang lại cơ hội phát tài cho Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã ngậm thìa vàng, được quý nhân nâng đỡ, bề trên nuông chiều nên Thìn muốn gì được nấy, sung túc an nhàn. Thế nhưng, thay vì lười nhác thì con giáp thông minh này lại biết tận dụng tài năng để làm bệ phóng cho bản thân.

Gặt hái được những thành quả đáng nể trong sự nghiệp, khiến kẻ từng ganh ghét, đố kỵ phải tâm phục khẩu phục chính là những gì Thìn làm được. Canh Tý 2020 chính là năm mang lại cơ hội phát tài cho Thìn. Vậy nên, dù làm công hay làm chủ Thìn cũng giàu sang phú quý, của nả chất chật nhà cũng không hết.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi năm 2020: 3 con giáp có cơ may đổi đời, vận đỏ như son, làm gì cũng hái ra tiền

Tử vi năm 2020: 3 con giáp có cơ may đổi đời, vận đỏ như son, làm gì cũng hái ra tiền

Số trời đã định, người thuộc 3 con giáp giàu có này sẽ có tử vi năm 2020 đỏ chót như son, công thành danh toại, tiền ùa vào nhà tới tấp.

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