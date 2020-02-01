Tử vi năm 2020: 3 con giáp có cơ may đổi đời, vận đỏ như son, làm gì cũng hái ra tiền

Tâm linh - Tử vi 01/02/2020 12:00

Số trời đã định, người thuộc 3 con giáp giàu có này sẽ có tử vi năm 2020 đỏ chót như son, công thành danh toại, tiền ùa vào nhà tới tấp.

Phúc phần ập xuống đầu, song hỷ lâm môn, tiền chất chật nhà chính là may mắn trời cho 3 con giáp giàu có nhất tử vi năm 2020 này.

con giap giau co 1
Sau Tết Nguyên đán con giáp may mắn này sẽ kiếm được bộn tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ đều chăm chỉ, cần cù và cố gắng không ngừng cho sự nghiệp của mình. Vậy nên, dù gian khó cơ cực, nếm mùi thất bại con giáp bản lĩnh này vẫn không bỏ cuộc. Dám nghĩ dám làm, vượt qua chính mình nên càng về hậu vận Dậu càng thành công vang dội, tình tiền viên mãn.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, sau Tết Nguyên đán con giáp may mắn này sẽ kiếm được bộn tiền. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, đổi đời trong tích tắc chính là phúc phần Dậu xứng đáng nhận được.

con giap giau co 2
Tỵ dù làm công ăn lương hay làm chủ cũng sẽ ngày càng thăng hoa, sự nghiệp lẫn tài vận đều phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Số trời đã định, với sự thông minh, nhanh nhẹn và khôn ngoan của mình thì người tuổi Tỵ dù sinh ra trong nghèo khó cũng sẽ lớn lên trong giàu sang. Họ biết cách nắm bắt thời cơ, tận dụng thế mạnh của mình để kiếm tiền nên của nả chất chật nhà.

Xem tử vi 12 con giáp trong năm 2020 chỉ rõ, Tỵ dù làm công ăn lương hay làm chủ cũng sẽ ngày càng thăng hoa, sự nghiệp lẫn tài vận đều phất lên như diều gặp gió, muốn khổ cũng chẳng được.

con giap giau co 3
Từ tháng 2/2020 Dần sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bản lĩnh, ngoan cường và luôn kiên định với mục tiêu mình đã đề ra nên chưa ai có thể khiến Dần chùn chân mỏi gối với hoài bão của bản thân. Càng trải qua sóng gió, trầy da tróc vảy Dần càng đúc kết được nhiều kinh nghiệm vô giá cho bản thân.

Từ tháng 2/2020 Dần sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Vận may theo chân, quý nhân tương trợ nên Dần sẽ lội ngược dòng ngoạn mục, thức trắng đêm đếm tiền cũng không xuể.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Sau Tết Canh Tý 2020: Top con giáp thịnh vượng bất ngờ, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa

Sau Tết Canh Tý 2020: Top con giáp thịnh vượng bất ngờ, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa

Dù Kỷ Hợi 2019 khổ cực đến mấy thì bước vào tử vi năm Canh Tý 2020 những con giáp may mắn này sẽ đổi đời ngoạn mục, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi năm 2020 con giáp giàu sang con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 3 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 4 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 10 giờ 9 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 10 giờ 24 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay