Trong 9 ngày cuối tháng 9 dương lịch, Chính Quan mang lại niềm vui cho con giáp tuổi Tỵ thực hiện điều mình muốn. Bạn cảm thấy thực sự thoải mái, hứng thú khi được nhấn chìm bản thân trong nguồn năng lượng mãnh liệt, dữ dội này. Bạn thậm chí trò chuyện ồn ào hơn, sôi nổi hơn, và hoạt bát hơn so với bình thường.

Ngũ hành tương sinh nâng đỡ cho con giáp tuổi Tỵ trong việc cải thiện mối quan hệ bạn bè, người thân. Đây cũng là cơ hội tốt để làm mới tình yêu với một nửa của mình, đừng để ngày Chủ nhật của bạn trôi qua lãng phí nhé.

Trong 9 ngày cuối tháng 9 dương lịch, công việc của người tuổi Dậu tiến triển thuận lợi trong ngày hôm nay nhờ có Tam Hội thúc đẩy. Bạn sẵn sàng học hỏi những điều mới mẻ từ mọi người và mọi việc xung quanh. Đồng thời, bạn cũng tích cực áp dụng những kiến thức đã biết vào mọi việc.

Ảnh minh họa: Internet

May mắn hơn, con giáp này còn có cơ hội gặp được quý nhân. Đây chính là cơ hội tốt để bạn học hỏi những kinh nghiệm quý báu do đối phương truyền dạy, khắc phục những vướng mắc ở hiện tại và xác định hướng đi cho công việc sau này.

Con giáp tuổi Tý

Trong 9 ngày cuối tháng 9 dương lịch, người tuổi Tý có điềm báo vượng vận quý nhân nhờ cục diện Lục Hợp che chở. Ngày này bạn có thể tự tin làm những việc mình thích, theo kế hoạch bản thân đã đề ra vì dù bạn làm gì cũng sẽ có người giúp đỡ trong lúc khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Cát khí còn giúp chuyện tình cảm của người cầm tinh Chuột rất suôn sẻ. Bạn và người ấy ngày càng cho thấy sự tâm đầu ý hợp trong nhiều vấn đề. Người khác nghĩ mọi chuyện với bạn thật dễ dàng nhưng thực ra để có được hạnh phúc này bạn đã dành rất nhiều tâm huyết để nuôi dưỡng, chăm sóc tình yêu của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!