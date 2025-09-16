Đúng 100 ngày cuối năm 2025, 3 con giáp hoan hỷ kéo lộc về, chuẩn bị mua thêm két sắt đựng tiền, không cần lo cơm ăn áo mặc

Đúng 100 ngày cuối năm 2025, nhờ có Tam Hội mà tình cảm của con giáp tuổi Dần với người thân trong gia đình, bạn nên dành thời gian hôm nay để tụ tập, gặp gỡ họ. Lúc này rất phù hợp để mọi người quân quần bên nhau để chia sẻ cuộc sống của mình trong thời gian qua.

Chính Tài đưa tới cơ may về chuyện tiền bạc cho con giáp tuổi Dần, nhờ đó bản mệnh có thể cải thiện tình hình tài chính hiện tại. Hãy tích cực tiết kiệm hơn để đảm bảo cuộc sống ổn định lâu dài bạn nhé.

Con giáp tuổi Tỵ

Đúng 100 ngày cuối năm 2025, nhờ Nhị Hợp phù trợ, người tuổi Tỵ nhanh chóng nắm bắt được mong muốn của người khác nên luôn có cách cư xử khéo léo, chẳng mất lòng ai. Bạn nhanh chóng chinh phục được mọi người xung quanh, thậm chí lọt vào mắt xanh của quý nhân.

Ảnh minh họa: Internet

Trong cuộc sống, bạn là người rất hăng hái giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là cả người xa lạ, cho dù đối phương có bày tỏ mong muốn của mình hay không. Những người được bạn giúp vào thời điểm này có thể sẽ giúp đỡ lại bạn trong tương lai.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng 100 ngày cuối năm 2025, được Tam Hội cục nâng đỡ, người tuổi Hợi có một ngày hào hứng khi công việc tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng. Thời điểm này bạn có thể tranh thủ tiến hành các việc lớn như khởi nghiệp, mở rộng quy mô, triển khai dự án mới…

Ảnh minh họa: Internet

Công việc hanh thông nên kéo theo tài vận cũng có chuyển biến tích cực, hứa hẹn cơ hội được tăng lương nên nguồn thu nhập chính tăng nhẹ. Con giáp này hãy cứ mạnh dạn đề xuất mức lương, thưởng phù hợp với công sức đã bỏ ra.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!