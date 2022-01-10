Trong 7 ngày tới đây (9/12-16/12) 3 con giáp liên tục có tin vui về tiền bạc, ngồi không thần Tài cũng đến gõ cửa, phất lên đón Tết ấm no

Trong 7 ngày sắp tới đây, tài lộc của con giáp tuổi Sửu sẽ cực vượng, tin vui liên tục gõ cửa. Người tuổi này cần nắm bắt những cơ hội hiếm có này để giữ lộc thần Tài trong tay nhằm có cái tết dư dả, ấm no, tránh tiêu xài phung phí. Về công việc, tuổi Sửu nào đang làm công ăn lương thì sẽ được cấp trên trọng dụng, cất nhắc và trao cho cơ hội tốt. Nếu làm kinh doanh thì con giáp này sẽ gặp được đối tác mới, được khách hàng ủng hộ nên các thương vụ đều diễn ra thuận lợi.

Những ngày trước tết, người tuổi Sửu có phúc có phần, vận thế khởi sắc, thu nhập tăng lên không ngừng. Vận trình tình duyên có nhiều dấu hiệu tốt lành. Bạn thường nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh, hay được hỏi han, quan tâm, chăm sóc. Điều quan trọng là bạn có muốn mở lòng ra để đón nhận một ai đó hay không mà thôi.

Tuổi Hợi là một trong những con giáp đi đầu trong việc có vận quý nhân vượng. Họ thường được quý nhân nâng đỡ trong cuộc sống cũng như công việc. Con giáp này mang số mệnh giàu sang, phú quý. Dù sinh trưởng trong gia đình không mấy giàu có nhưng họ vẫn không ngừng vươn lên.

Ảnh minh hoạ: Internet

Trong 7 ngày tới, tài lộc dồi dào, chuyện tốt lành tìm đến, công việc thuận lợi là những gì sẽ đến với con giáp này. Tuổi Hợi được quý nhân che chở nên gặp dữ hóa lành. Không những thế, người tuổi này cũng được tạo cơ hội tiến thân, đường công danh sự nghiệp của họ nhờ đó cũng rộng mở hơn trước.

Tuổi Tỵ

Trong những ngày cuối cùng của hạn Tam Tai, tuổi Tỵ dường như đã tìm thấy ánh sáng của cuộc đời. Chuẩn bị bước sang một năm mới đầy chuyển biến về may mắn, tuổi Tỵ có tài lộc hanh thông, làm ăn thuận lợi. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng quan tiến chức. Người tuổi này có thể phát huy tài năng lãnh đạo, dẫn dắt nhân viên đạt tới thành công.

Ảnh minh hoạ: Internet

Nếu làm kinh doanh buôn bán thì người tuổi Tỵ cũng sẽ buôn may bán đắt. Các thương vụ mang về nhiều nguồn lợi lớn giúp họ đón Tết no ấm. Tháng cuối của năm 2021, bạn sẽ nhận được tin tức mà bạn đã mong đợi trong suốt thời gian qua. Bạn vô cùng hạnh phúc, và bạn sẽ ăn mừng trong nhiều ngày liên tiếp. Gần như cả tháng, bạn sẽ ở trên mây. Nhờ bạn, những người xung quanh cũng sẽ lạc quan và có tâm trạng tuyệt vời.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo