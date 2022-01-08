Rằm tháng Chạp 2021, Thần Tài mở cửa đón 3 con giáp này, có nhiều khoản thưởng, bội thu tiền bạc dư dả đón Tết

Tâm linh - Tử vi 08/01/2022 09:15

Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa là những gì sẽ diễn ra trong ngày Rằm tháng Chạp 2021 của 3 con giáp này. Không chỉ phát tài, tiến vào thời kỳ bùng nổ về tiền bạc những con giáp này còn được quý nhân đưa đường dẫn lối giúp công việc làm ăn thuận lợi, hứa hẹn đón Tết Nhâm Dần sung túc, dư dả.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị, phẩm chất của con người mình. Dù làm việc gì, tuổi Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể.

Bấy lâu nay, những dự định mà tuổi Tuất đặt ra đều chưa đạt được hết, nói đúng hơn là chưa thỏa mãn chính mình. Nhưng từ giờ đến rằm tháng Chạp năm Tân Sửu, nhờ quý nhân phù trợ cộng thêm với nỗ lực bản thân, một nguồn thu lớn sẽ đến với bạn, đặc biệt là vào 2 ngày chính Rằm.

Rằm tháng Chạp 2021, Thần Tài mở cửa đón 3 con giáp này, có nhiều khoản thưởng, bội thu tiền bạc dư dả đón Tết - Ảnh 1
 Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc tháng 12 âm lịch này của bản mệnh giữ ở mức bình ổn, có thu nhập ổn định đồng ra đồng vào nên không cần phải quá lo nghĩ về kinh tế. Chẳng còn bao nhiêu ngày nữa tới Tết 2022 nữa đâu, tuổi Tuất hãy cứ miệt mài với công việc hiện tại, sẵn sàng với nhiều nhiệm vụ… ắt gặt hái thành quả lớn lao, tiền tiêu Tết không phải nghĩ ngợi nhiều.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão sống rất đơn giản, không mưu cầu danh lợi quá cao xa. Họ có thể tìm thấy niềm vui trong cuộc sống của mình. Họ sống lạc quan và luôn nhìn nhận mọi thứ một cách tích cực nhất. Điều này khiến tâm lý của người tuổi Mão luôn ổn định. Người tuổi này giỏi đối nhân xử thế, có nhiều mối quan hệ tốt.

Rằm tháng Chạp 2021, Thần Tài mở cửa đón 3 con giáp này, có nhiều khoản thưởng, bội thu tiền bạc dư dả đón Tết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chẳng mấy chốc mà bước sang năm Nhâm Dần, từ giờ đến rằm tháng Chạp, tuổi Mão có dấu hiểu của sự may mắn kéo đến, đường tài lộc sẽ lên cao không ngừng. Đây là thời điểm tốt để tuổi Mão cố gắng hết mình dành được thành tích cao nhất. Tuổi Mão cũng sẽ có cơ hội có thêm thu nhập tay trái, thu về một số tiền lớn gấp bội những tháng trước đó. Hãy chủ động tận dụng khoảng thời gian may mắn này để mở rộng kinh doanh, đảm nhiệm thêm công việc…, dù làm trong lĩnh vực nào, bạn cũng đều được quý nhân phù trợ.

Tuổi Mùi

Bắt đầu từ tháng 12 âm lịch, người tuổi Mùi được quý nhân giúp đỡ, tài lộc và sự nghiệp dần thăng tiến, đạt đến tầm cao mới. Nếu làm kinh doanh, con giáp này cũng buôn may bán đắt, hàng hóa bán chạy, khách hàng ngày một nhiều thêm. Từ nay đến Rằm tháng Chạp, con giáp này tha hồ có không gian, thời gian để tỏa sáng trong mắt mọi người.

Rằm tháng Chạp 2021, Thần Tài mở cửa đón 3 con giáp này, có nhiều khoản thưởng, bội thu tiền bạc dư dả đón Tết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên thường được cấp trên khen ngợi, tuyên dương, thậm chí có thể được “thưởng nóng” ngay dịp này. Dù làm gì đi nữa, chỉ cần bạn tự tin và nỗ lực, đảm bảo sẽ thu về kết quả tốt lành, tài khí ắt ập tới lấp đầy túi cho bạn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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