Trong 5 ngày tới, 3 con giáp khó lòng tránh được vận xui, tiểu nhân dòm ngó ám hại, họa thi phi dễ vướng vào người, sóng gió trắc trở cần cẩn trọng

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 14:20

Trong 5 ngày tới, tử vi dự báo vận trình của 3 con giáp này gặp nhiều sóng gió, làm ăn khó khăn, nên cẩn trọng chớ để trúng bẫy tiểu nhân mà hao của mất tiền.

Tuổi Sửu

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp khó lòng tránh được vận xui, tiểu nhân dòm ngó ám hại, họa thi phi dễ vướng vào người, sóng gió trắc trở cần cẩn trọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 5 ngày tới, người tuổi Sửu sẽ phải đối mặt với không ít rắc rối. Bản mệnh nên đề cao cảnh giác những người đồng nghiệp xấu tính xung quanh mình. Đó có thể là kẻ tiểu nhân xuất hiện để ngáng đường, phá hoại những công việc mà họ đã luôn cố gắng làm từ trước tới nay.

Con giáp này cũng không nhận được nhiều tài lộc, hoặc có khi được rất nhiều nhưng cũng mất không ít khi họ phải chịu áp lực về kinh tế. Do vậy, nếu bản mệnh có kế hoạch làm ăn lớn hay dự án quan trọng thì cần cân nhắc cẩn thận và kĩ càng. 

Tuổi Thân

Trong 5 ngày tới, tuổi Thân sẽ gặp hạn xui ruit. Do gặp Thiên Hình Tinh Quân, nhiều chuyện không may mắn sẽ bất ngờ xảy ra với những người tuổi Thân.

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp khó lòng tránh được vận xui, tiểu nhân dòm ngó ám hại, họa thi phi dễ vướng vào người, sóng gió trắc trở cần cẩn trọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đường công danh sự nghiệp có nhiều rắc rối. Những người tuổi Thân cần hết sức tỉnh táo đề phòng kẻ gian hãm hại. Hạn xui còn khiến tuổi Thân dễ vướng vào kiện cáo. Nên cẩn trọng trong buôn bán làm ăn.

Có thể đây là năm ngày hạn nặng nhất nên bản mệnh này cần cân nhắc kỹ càng trước khi đầu tư tiền bạc, đề phòng thị phi gây tiếng xấu.

Tuổi Tuất

Trong 5 ngày tới, 3 con giáp khó lòng tránh được vận xui, tiểu nhân dòm ngó ám hại, họa thi phi dễ vướng vào người, sóng gió trắc trở cần cẩn trọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo trong 5 ngày tới, tuổi Tuất sẽ gặp nhiều khó khăn khi hung vận lấn át cát vận. Đây là thời điểm mà con giáp này không được phép chểnh mảng kẻo vận trình sẽ sa sút nghiêm trọng hơn.

Công việc gặp nhiều trắc trở, tuổi Tuất cần đề phòng tiểu nhân đeo bám. Bản mệnh nên cố gắng kiểm soát cảm xúc để mọi chuyện không chuyển biến theo hướng tiêu cực hơn. Một khi kiên trì, giữ vững tinh thần thì tuổi Tuất hoàn toàn có thể vượt qua trở ngại và đạt thành quả mà mình mong muốn.

Vận trình tài lộc của tuổi Tuất được dự báo là gặp nhiều biến động, chủ yếu theo chiều hướng xấu. Con giáp này nên quản lý tài chính chặt chẽ hơn, tránh thất thu.

Chuyện tình cảm cũng khiến bản mệnh phải suy nghĩ nhiều. Tình hình sức khỏe của tuổi Tuất có dấu hiệu giảm sút, thường xuyên mệt mỏi, uể oải.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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