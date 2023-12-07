Trong 5 ngày liên tiếp (9, 10, 11, 12 và 13/12), 3 con giáp tiền về như thác đổ, giàu càng thêm giàu, tài vận vụt sáng, an nhàn hưởng phúc

Trong 5 ngày liên tiếp (9, 10, 11, 12 và 13/12), tuổi Tý có một ngày hanh thông, làm gì cũng suôn sẻ. Tinh thần làm việc lên cao giúp bản mệnh có thể giải quyết mọi việc đâu ra đấy, có đầu có đuôi chứ không hời hợt vội vàng cho xong.

Cát khí lan tràn cũng giúp chuyện tình cảm rất ngọt ngào. Mối quan hệ đôi lứa ngày càng nồng đượm, thời gian càng giúp tình yêu thăng hoa, hai người quấn quýt bên nhau không rời. Chẳng mấy chốc sẽ tính chuyện tương lai về chung một nhà.

Cơ hội kiếm tiền cũng mở ra với tuổi Tý. Nếu biết tận dụng cơ hội thì bản mệnh sẽ cải thiện đáng kể tình hình tài chính hiện tại. Các mối quan hệ xã giao cũng khá hài hòa, có sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người nên không có điều gì khiến tuổi Tý cảm thấy thấy phiền lòng.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tỵ thường nghiêm túc, tỉ mỉ và có nhãn quan tinh tường. Họ là người có tham vọng, không ngừng nỗ lực vươn lên.

Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, con giáp này vẫn cố gắng tìm kiếm cơ hội cho bản thân và luôn khát khao thay đổi cuộc đời.

Trong 5 ngày liên tiếp (9, 10, 11, 12 và 13/12), con giáp tuổi Tỵ có tài vận vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh. Họ vốn có sẵn năng lực lại được quý nhân phù trợ nên thăng tiến nhanh chóng. Con giáp tuổi Tỵ đầu tư cũng dễ sinh lời. Tiền bạc trong túi họ cũng dôi dư hơn trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong 5 ngày liên tiếp (9, 10, 11, 12 và 13/12), những người tuổi Sửu hôm nay chú ý thời gian, trễ công việc.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc bạn đang có nhiều thay đổi, bạn dành thời gian tìm hiểu công việc.

Tình cảm: Tình cảm dù cho cả hai có cãi nhau, bạn vẫn chủ động làm hoà.

Tài lộc: Luôn giữ tài lộc vững vàng, tiết kiệm chi tiêu.

Sức khoẻ: Nên học cách cải thiện sức khoẻ, thường suy nhược cơ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.