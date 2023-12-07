Trong 5 ngày liên tiếp (9, 10, 11, 12 và 13/12), 3 con giáp tiền về như thác đổ, giàu càng thêm giàu, tài vận vụt sáng, an nhàn hưởng phúc

Tâm linh - Tử vi 07/12/2023 18:05

Trong 5 ngày liên tiếp (9, 10, 11, 12 và 13/12), 3 con giáp sau tỷ sự đại thành, lương thưởng ổn định, mọi việc tiến triển suôn sẻ hơn cả dự tính.

Tuổi Tý 

Trong 5 ngày liên tiếp (9, 10, 11, 12 và 13/12), tuổi Tý có một ngày hanh thông, làm gì cũng suôn sẻ. Tinh thần làm việc lên cao giúp bản mệnh có thể giải quyết mọi việc đâu ra đấy, có đầu có đuôi chứ không hời hợt vội vàng cho xong.

Cơ hội kiếm tiền cũng mở ra với tuổi Tý. Nếu biết tận dụng cơ hội thì bản mệnh sẽ cải thiện đáng kể tình hình tài chính hiện tại. Các mối quan hệ xã giao cũng khá hài hòa, có sự hỗ trợ nhiệt tình của mọi người nên không có điều gì khiến tuổi Tý cảm thấy thấy phiền lòng.

Cát khí lan tràn cũng giúp chuyện tình cảm rất ngọt ngào. Mối quan hệ đôi lứa ngày càng nồng đượm, thời gian càng giúp tình yêu thăng hoa, hai người quấn quýt bên nhau không rời. Chẳng mấy chốc sẽ tính chuyện tương lai về chung một nhà.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Trong 5 ngày liên tiếp (9, 10, 11, 12 và 13/12), 3 con giáp tiền về như thác đổ, giàu càng thêm giàu, tài vận vụt sáng, an nhàn hưởng phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tỵ thường nghiêm túc, tỉ mỉ và có nhãn quan tinh tường. Họ là người có tham vọng, không ngừng nỗ lực vươn lên.

Dù sinh trưởng trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn, con giáp này vẫn cố gắng tìm kiếm cơ hội cho bản thân và luôn khát khao thay đổi cuộc đời.

Trong 5 ngày liên tiếp (9, 10, 11, 12 và 13/12), con giáp tuổi Tỵ có tài vận vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh. Họ vốn có sẵn năng lực lại được quý nhân phù trợ nên thăng tiến nhanh chóng. Con giáp tuổi Tỵ đầu tư cũng dễ sinh lời. Tiền bạc trong túi họ cũng dôi dư hơn trước.

Trong 5 ngày liên tiếp (9, 10, 11, 12 và 13/12), 3 con giáp tiền về như thác đổ, giàu càng thêm giàu, tài vận vụt sáng, an nhàn hưởng phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Trong 5 ngày liên tiếp (9, 10, 11, 12 và 13/12), những người tuổi Sửu hôm nay chú ý thời gian, trễ công việc.

Công việc: Người tuổi Sửu trong công việc bạn đang có nhiều thay đổi, bạn dành thời gian tìm hiểu công việc. 

Tình cảm: Tình cảm dù cho cả hai có cãi nhau, bạn vẫn chủ động làm hoà. 

Tài lộc: Luôn giữ tài lộc vững vàng, tiết kiệm chi tiêu. 

Sức khoẻ: Nên học cách cải thiện sức khoẻ, thường suy nhược cơ. 

Trong 5 ngày liên tiếp (9, 10, 11, 12 và 13/12), 3 con giáp tiền về như thác đổ, giàu càng thêm giàu, tài vận vụt sáng, an nhàn hưởng phúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Liên tiếp 3 ngày tới (8, 9 và 10/12): 3 con giáp hưởng trọn vinh hoa phú quý, bước ra đường là có lộc, tay trái hốt vàng, tay phải hốt bạc

Liên tiếp 3 ngày tới (8, 9 và 10/12): 3 con giáp hưởng trọn vinh hoa phú quý, bước ra đường là có lộc, tay trái hốt vàng, tay phải hốt bạc

Liên tiếp 3 ngày tới (8, 9 và 10/12), 3 con giáp sau càng ngày càng phú quý giàu sang, vận đỏ vây quanh, vượng phát chóng mặt.

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