Theo tử vi 12 con giáp , 49 ngày tới là thời gian đại hung của những người sinh nhằm tuổi Tuất, chính vì vậy bản mệnh sẽ gặp phải khá nhiều những xui xẻo "trên trời rơi xuống". Công việc và tài chính của họ chỉ duy trì ở mức trung bình, dù cho có nỗ lực hơn gấp nhiều lần thì kết quả đạt được cũng không thể khiến bạn hài lòng.

Vì thế lời khuyên dành cho tuổi Tuất chính là luôn giữ tỉnh táo và sáng suốt trong mọi chuyện, đừng quá tham công tiếc việc bởi công sức của bản mệnh rất có thể sẽ bị lãng phí một cách vô nghĩa. Hãy dành thời gian cho bản thân và gia đình nhiều hơn, bởi đó sẽ là nguồn động lực lớn lao giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và lấy lại thăng bằng một cách nhanh nhất.

Người tuổi Dần nên cẩn trọng, chú ý từng li từng tí trong cuộc sống của mình trong 49 ngày tới. Theo tử vi 12 con giáp, bản mệnh sẽ dễ gặp nhiều chuyện xui rủi, mưu sự bất thành mà còn hao tâm tổn sức, của cải tiêu tan. Tiểu nhân quấy phá, điềm báo thị phi nặng nề bao trùm lên vận trình tháng của người tuổi Dần. Công việc vốn đang trôi chảy bỗng đầy rẫy khó khăn ngáng trở, không thể nào tiến bước như mong muốn.

Theo tử vi 49 ngày tới, tiền bạc tuổi Dần càng ngày càng sa sút, biết bao nhiêu việc cần phải chi tiêu trong khi thu nhập chẳng hề tăng lên. Kẻ xấu ẩn danh, lôi kéo bản mệnh vào những trò đỏ đen may rủi, lại mớm lời để bản mệnh thấy lợi lao vào, đem tiền của đầu tư vào chỗ không nên, gia sản trong nhà cũng vì thế mà tiêu tán phần nhiều.

Theo tử vi 49 ngày tới, tiền bạc tuổi Dần càng ngày càng sa sút, biết bao nhiêu việc cần phải chi tiêu trong khi thu nhập chẳng hề tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Dù rất cố gắng và nỗ lực nhưng chưa chắc tuổi Tý đã có được kết quả như mong đợi. Trong 49 ngày tới, cùng 1 việc người khác làm dễ dàng mà tuổi Tý phải chật vật mới hoàn thành được. Đừng quá lo lắng, bởi vận hạn nào cũng sẽ qua. Lần này bạn gặp bao xui xẻo cũng là do bị tiểu nhân quấy phá mà thôi.

Cứ làm đến giữa chừng là bị hỏng việc, phần lớn là do bạn không cẩn thận tạo kẽ hở cho kẻ xấu lợi dụng, nếu lần sau chú tâm hơn 1 chút là tiểu nhân có muốn cũng chẳng thể hãm hại được. Sau cơn mưa trời lại sáng, đừng tự nhốt mình trong hố đen sâu thẳm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.