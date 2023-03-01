Trong 4 ngày cuối tuần (2/3 - 5/3): Top 3 con giáp dễ TRÚNG LỚN, chạm đỉnh giàu sang, tiền vô như nước

Tâm linh - Tử vi 01/03/2023 09:07

Dưới đây là những con giáp may mắn chuẩn bị tinh thần nghênh đón Thần Tài mang lộc lớn đến tận nhà, gửi tiết kiệm mỏi tay không lo thiếu hụt trong 4 ngày cuối tuần này.

Tuổi Mùi

Theo tử vi, tuổi Mùi là những người tự lập, không dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Trong 4 ngày cuối tuần này, Mùi sẽ có tiền tự chạy vào túi, tha hồ tiêu không lo nghĩ. Nhìn chung, cuộc sống của tuổi Mùi khi bước sang thời gian này sẽ càng gặp vận may lớn, tiền bạc đều tăng vọt đáng nể.

Thời gian này được đánh giá là thời điểm tuyệt vời nhất đối với người tuổi Mùi. Vì bạn có nhiều bứt phá ngoạn mục trong công việc. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận "cơn mưa tài lộc" đến với tuổi Mùi, nhận nhiều may mắn bất ngờ.

Trong 4 ngày cuối tuần (2/3 - 5/3): Top 3 con giáp dễ TRÚNG LỚN, chạm đỉnh giàu sang, tiền vô như nước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp tài giỏi và luôn biết nắm bắt mọi cơ hội trong công việc. Người tuổi Tý có ý chí vươn lên trong mọi hoàn cảnh, không chịu đầu hàng số phận nên làm gì cũng đạt được thành tựu lớn. Trong 4 ngày cuối tuần này, tuổi Tý sẽ thăng tiến vượt bậc, nhận được quyết định tăng lương thưởng của cấp trên.

Cuộc sống của bạn cũng khởi sắc hơn, thuận lợi tích cực như bản thân mong muốn. Có thể nói những người tuổi Tý có vận đỏ như son, thoát khỏi tiểu nhân, điềm xấu trong thời gian vừa qua. Chỉ cần nỗ lực hết mình, công việc tình duyên của bạn sẽ viên mãn, thành công vượt trội.

Trong 4 ngày cuối tuần (2/3 - 5/3): Top 3 con giáp dễ TRÚNG LỚN, chạm đỉnh giàu sang, tiền vô như nước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sở hữu đầu óc nhanh nhạy và cách ứng xử khéo léo, người tuổi Tỵ thường vượt qua nhiều kiếp nạn lớn không thất thoát quá nhiều tiền bạc. Bạn luôn nỗ lực hết sức để đạt được điều mình mong muốn. Những mục tiêu trong công việc đều thành hiện thực nên tinh thần của bạn cũng tốt hơn.

Trong 4 ngày cuối tuần này, tuổi Tỵ sẽ rũ bỏ hết mọi vận xui. Bạn có thể trở thành con giáp may mắn lột xác thành đại gia tiền tỷ, giàu có nứt đố đổ vách. Nói chung vận trình của bạn sẽ thuận lợi, tiền bạc chất đầy nhà.

Trong 4 ngày cuối tuần (2/3 - 5/3): Top 3 con giáp dễ TRÚNG LỚN, chạm đỉnh giàu sang, tiền vô như nước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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