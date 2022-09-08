Trong 3 ngày liên tiếp 8/9, 9/9, 10/9, vận đỏ chói lóa của 3 con giáp này càng lên hương khi tiền tài rộng mở, công danh sáng lạng, phúc đức dồi dào, của cải cứ thế tăng vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 08/09/2022 19:45

Ba ngày liên tiếp 8/9 - 9/9 - 10/9, 3 con giáp này vận mệnh đỏ chói, sung sướng trăm bề, tiền tài ùa về như "bão".

Tuổi Dần

Trong 3 ngày liên tiếp 8/9, 9/9, 10/9, vận đỏ chói lóa của 3 con giáp này càng lên hương khi tiền tài rộng mở, công danh sáng lạng, phúc đức dồi dào, của cải cứ thế tăng vùn vụt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ba ngày liên tiếp 8/9 - 9/9 - 10/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận thế khá tốt, nắm được cơ hội thì sẽ thành đạt hơn.

Bạn có thể cãi vã với người yêu, nhưng đừng động đến người thân trong gia đình đối phương, vì vậy cuối cùng mối quan hệ sẽ khó sửa chữa.

Sự nghiệp hanh thông, thể hiện rất tốt sẽ được lãnh đạo đánh giá cao, có thêm cơ hội thực hiện, nhất định phải nắm chắc.

Tài lộc cũng lên cao, thỉnh thoảng muốn tiêu tiền để vui chơi, thư giãn, tiền chỉ ra không vào, tiết kiệm ngày càng ít đi.

Tuổi Dậu

Trong 3 ngày liên tiếp 8/9, 9/9, 10/9, vận đỏ chói lóa của 3 con giáp này càng lên hương khi tiền tài rộng mở, công danh sáng lạng, phúc đức dồi dào, của cải cứ thế tăng vùn vụt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu có tình hình tài chính ổn định và tăng tiến, không phải lo túng thiếu trong thời điểm ba ngày liên tiếp 8/9 - 9/9 - 10/9. Bạn cần phát huy điểm mạnh của mình đúng lúc để có thể cải thiện túi tiền của mình.

Người làm công ăn lương có thể tin rằng, chỉ cần bạn luôn chăm chỉ, cần cù chịu khó thì chắc chắn, bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Với người làm ăn kinh doanh, mọi việc tiến triển ổn định, khách hàng, đối tác không có nhiều sự biến động, chỉ cần bạn tập trung làm việc, giữ vững chữ tín của mình thì không có gì đáng lo.

Tuổi Tý

Trong 3 ngày liên tiếp 8/9, 9/9, 10/9, vận đỏ chói lóa của 3 con giáp này càng lên hương khi tiền tài rộng mở, công danh sáng lạng, phúc đức dồi dào, của cải cứ thế tăng vùn vụt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý có đặc điểm là năng động, phù hợp với những công việc tự do, không gò bó trong môi trường văn phòng và đòi hỏi tính sáng tạo. Tuổi này có thể cân nhắc một số ngành nghề như bác sĩ, nhà phê bình, nhà nghiên cứu, chủ cửa hàng kinh doanh, nghệ sĩ...

Cứ đến thời điểm này hàng năm là hàng trăm nghìn học sinh lớp 12 lại đau đầu với câu hỏi: "Nên đăng ký học ngành gì bây giờ?". Nhìn chung, thật khó để các cô, cậu học trò lựa chọn ngành nghề phù hợp khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, chưa trực tiếp trải nghiệm với công việc đó bao giờ.

Tuy nhiên, một gợi ý hữu dựng cho bạn là chúng ta vẫn có thể chọn ngành nghề theo tính cách hay sở trường của riêng mình. Chẳng hạn, thông qua các con giáp, bạn có thể nắm rõ hơn về điểm mạnh và điểm yếu, từ đó đưa ra định hướng phù hợp cho bản thân sau này. Đương nhiên, mọi thứ chỉ mang tính chất tham khảo cho vui là chính thôi nha.

 

Bên cạnh đó, tuổi Tý có trực giác nhạy bén với những điều nhỏ nhặt nhất, linh hoạt trong công việc, biết phân biệt đúng sai rõ ràng. Cũng bởi trực giác nhanh nhạy nên nhóm tuổi này rất hợp với ngành nghề đòi hỏi sự tỉ mỉ, suy nghĩ cẩn thận, như quản lý và nghiệm thu hàng hóa, thiết kế, làm đẹp, làm vườn, thợ thủ công mỹ nghệ, nhiếp ảnh... Ngoài ra, do có đầu óc quan sát nhạy bén nên tuổi Tý sẽ đạt được nhiều thành công khi làm công việc liên quan đến giao tiếp, hoặc đòi hỏi tính sáng tạo.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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