Tử vi cuối ngày 8/9 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi vận thế giảm sút, ham mê việc gì quá lâu cũng không phải là điều tốt.

Bạn thăng tiến tương đối nhanh trong công việc, có năng lực cao, giỏi quan sát lời nói, EQ tương đối cao nên như cá gặp nước ở nơi làm việc, sẽ sớm được các nhà lãnh đạo trọng dụng.

Trong tình yêu, hãy nhường nhịn nhau, đừng lúc nào cũng vạch trần suy nghĩ của người khác.

Tài lộc mức trung bình, không có miếng bánh trên trời rơi xuống, bạn phải duy trì thái độ siêng năng, làm việc chăm chỉ, tập trung hoàn thành nhiệm vụ trước mắt.

Sức khỏe có chút hư hao, không khí trong nhà phải được làm sạch, chú ý dọn dẹp nhà cửa thường xuyên.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này được dự đoán có nhiều chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực, đặc biệt là phương diện tiền bạc. Trong năm, bản mệnh sẽ có cơ hội mở mang thêm, có dấu hiệu đạt lợi nhuận cao về kinh doanh, đầu tư.

Vốn dĩ tuổi Dần luôn được đánh giá là con giáp thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng nên dù làm nghề gì, trong lĩnh vực nào cũng có thể nhanh chóng thích nghi, đạt được vị trí nhất định. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, vẫn có những thời điểm bản mệnh phải chịu sự kìm kẹp của vận xui, bỏ công bỏ sức mà vẫn chưa thu hoạch như ý muốn.

Thật may vì ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, tuổi Dần vẫn giữ được sự quyết tâm cao độ của mình. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của bạn không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn.

Cũng nhờ vậy, cuối ngày 8/9, tuổi Dần cho thấy khả năng kiếm được nhiều tiền bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, bạn có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh nên vận trình tình cảm của tuổi Thân có những biến chuyển tích cực. Con giáp này có đào hoa nở rộ, nhân duyên đang rất rộng mở. Hạnh phúc vốn không cần tìm đâu quá xa, rất có thể người bạn tìm kiếm lại vẫn luôn ở gần bên bạn.

Đường công danh sự nghiệp cũng tiến triển rất tốt. Con giáp này cần tập trung để giải quyết nhanh chóng. Với khả năng sắp xếp và năng lực làm việc của mình, bản mệnh tự tin rằng mình có thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc và giành được sự tín nhiệm của cấp trên.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.