Vào đúng 21h tối 8/9, Thái Dương Cát Linh trợ mệnh, 3 con giáp này vận may thăng hạng, gia tài lên hương, của cải kết xù, vàng bạc vù vù kéo đến

Theo các chuyên gia phong thủy, 21h tối 8/9 nếu phải chọn ra 1 con giáp được Thần tài ưu ái, quý nhân chiếu cố, tiền bạc lúc nào cũng dư dả, gặp thuận lợi may mắn đủ đường thì đó nhất định là tuổi Ngọ.

Sau khi trải qua năm Tân Sửu 2021 với hạn Thái tuế khiến họ nhiều phen lao đao, khổ sở từ giữa năm đến cuối năm, năm nay tuổi Ngọ dường như được đền bù lại gấp nhiều lần. Được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ dù khởi đại sự nào cũng dễ thành, tài lộc nở rộ, hứa hẹn một năm bội thu.

Thêm nữa, năm nay bản mệnh này lại có vận quý nhân vượng, đi đến đâu cũng có người yêu mến, trợ giúp, dù có gặp trở ngại gì thì cũng nhanh chóng được khơi thông, kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, lợi nhuận thậm chí còn vượt xa cả mong đợi của họ, sự nghiệp cũng dễ bề thăng tiến.

Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thể cũng sẽ có thêm một vài nguồn thu khác như kinh doanh tay trái, đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu… Những kênh đầu tư này mang tới nguồn tiền thụ động ổn định, chất lượng cuộc sống của họ vì thế mà ngày càng được cải thiện, chi tiêu cũng dư dả thoải mái hơn trước.

Về đường tình duyên, nếu như năm ngoái tình cảm của tuổi Ngọ luôn trúc trắc, không đi đến đâu thì năm nay, họ cũng dễ gặp người hợp ý, thậm chí tiến đến hôn nhân ngay trong nửa đầu năm.

Về sức khỏe, đa phần người tuổi Ngọ năm nay đều có sức khỏe tốt, không có bệnh đáng ngại. Tất nhiên, nói như vậy không phải để tuổi Ngọ chủ quan. Họ vẫn nên duy trì 1 lối sống lành mạnh cho bản thân.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

21h tối 8/9 con giáp tuổi Mùi bình tĩnh hơn, không có những nhiệm vụ bất ngờ xuất hiện. Bạn cũng nên dành thời gian để chiêm nghiệm về mọi mặt và nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng.

Càng về cuối tuần tuổi Mùi sẽ nhận được những kết quả tích cực với những dự án mà bạn đang thực hiện. Vì thế, hãy đón nhận nguồn năng lượng tích cực này và tận dụng nó để lên kế hoạch cho những tháng cuối cùng của năm 2022.

Trong thời gian này, tuổi Mùi cần chú ý hơn đến những cảm xúc của người xung quanh. Nếu chuyện tình cảm đôi lứa không như ý thì cũng là lúc nên tham gia các trải nghiệm dịch chuyển, có thể là đi công tác hoặc đoàn tụ với gia đình, bạn bè, người thân.

Nhân lúc có Thái Dương Cát tinh trợ mệnh bạn có thể trở nên liều lĩnh hơn trong công việc hoặc việc kinh doanh, đầu tư. Chọn giải pháp an toàn không sai nhưng đôi khi cho phép mình chấp nhận rủi ro một phần nhỏ nào đó thôi cũng là điều nên thử.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Thiên Tài hỗ trợ cho tuổi Tuất cải thiện khía cạnh tài chính của mình. Đây là lúc bạn nên suy nghĩ đến một nguồn thu nhập mới, có thể xuất phát từ ý định kinh doanh mà bạn đã ấp ủ bấy lâu.

Thủy - Thổ xung khắc cho thấy thời gian này bản mệnh muốn tìm cho mình khoảng thời gian thanh nhàn để hoàn toàn được nghỉ ngơi, thư giãn thật là khó khăn. Một khi đã say trong công việc rồi thì khó dứt ra khi mà nó đang ảnh hưởng tới cuộc sống của rất nhiều người.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.