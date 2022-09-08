Trúng số độc đắc 3 ngày liên tiếp 8/9 - 9/9 - 10/9, 3 con giáp này được Thần Tài trợ lực, quý nhân chỉ lối, may mắn liên hồi, làm đâu thắng đó, tiền về vui như "trẩy hội"

Tâm linh - Tử vi 08/09/2022 12:45

Thần Tài ban phước ban lành, 3 con giáp này nhận may liên tục, tiền tài cũng từ đó mà đỏ rực theo.

Tuổi Hợi

Trúng số độc đắc 3 ngày liên tiếp 8/9 - 9/9 - 10/9, 3 con giáp này được Thần Tài trợ lực, quý nhân chỉ lối, may mắn liên hồi, làm đâu thắng đó, tiền về vui như 'trẩy hội' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi có nhiều cơ hội bứt phá, có thể nói là như "cá gặp nước" với nhiều cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh. Nếu như năm ngoái, nhiều chuyện tốt đẹp tưởng thành công tới nơi nhưng lại tuột khỏi tầm tay, năm nay tuổi Hợi làm gì cũng gặp được may mắn.

Theo các chuyên gia phong thủy, từ góc độ tử vi khoa học,liên tiếp 8/9, 9/9, 10/9, tuổi Hợi lâm cục diện Phá Thái Tuế nhưng do Dần Hợi Nhị Hợp, chủ về công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nên tuổi Hợi hãy tận dụng cơ hội này để làm chủ vận mệnh của mình, xây dựng cho bản thân và gia đình 1 cuộc sống ổn định và vững chắc về mặt kinh tế nhé.

Tử vi học có nói, năm nay tuổi Hợi có Chính Ấn và Thái Âm cát tinh chiếu mệnh, chỉ cần kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng thì ắt sẽ thành công, thậm chí nằm ngoài sự mong đợi.

Tất nhiên, là những người vô tư, vô lo, tuổi Hợi thường không có tâm lý đề phòng người khác. Song năm nay, vì chuyện làm ăn ngày càng phát triển tốt, của cải trông thấy rõ, để không xảy ra việc không đáng tiếc, tuổi Hợi cũng nên chú ý lời ăn tiếng nói cũng như giao tiếp, tránh mắc bẫy tiểu nhân.

Tuổi Mùi

Trúng số độc đắc 3 ngày liên tiếp 8/9 - 9/9 - 10/9, 3 con giáp này được Thần Tài trợ lực, quý nhân chỉ lối, may mắn liên hồi, làm đâu thắng đó, tiền về vui như 'trẩy hội' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuần này con giáp tuổi Mùi đã bình tĩnh hơn, không có những nhiệm vụ bất ngờ xuất hiện. Bạn cũng nên dành thời gian để chiêm nghiệm về mọi mặt và nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng.

Càng về cuối tuần tuổi Mùi sẽ nhận được những kết quả tích cực với những dự án mà bạn đang thực hiện. Vì thế, hãy đón nhận nguồn năng lượng tích cực này và tận dụng nó để lên kế hoạch cho những tháng cuối cùng của năm 2022.

Trong thời gian này, tuổi Mùi cần chú ý hơn đến những cảm xúc của người xung quanh. Nếu chuyện tình cảm đôi lứa không như ý thì cũng là lúc nên tham gia các trải nghiệm dịch chuyển, có thể là đi công tác hoặc đoàn tụ với gia đình, bạn bè, người thân.

Nhân lúc có Thái Dương Cát tinh trợ mệnh bạn có thể trở nên liều lĩnh hơn trong công việc hoặc việc kinh doanh, đầu tư. Chọn giải pháp an toàn không sai nhưng đôi khi cho phép mình chấp nhận rủi ro một phần nhỏ nào đó thôi cũng là điều nên thử.

Tuổi Thìn

Trúng số độc đắc 3 ngày liên tiếp 8/9 - 9/9 - 10/9, 3 con giáp này được Thần Tài trợ lực, quý nhân chỉ lối, may mắn liên hồi, làm đâu thắng đó, tiền về vui như 'trẩy hội' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tam Hợp tạo cho tuổi Thìn cơ hội để gặp gỡ người khác giới có cùng quan điểm sống. Có lẽ cũng chính vì thế mà đây cũng là khoảng thời gian để mở rộng thêm các mối quan hệ, vì biết đâu bạn sẽ gặp được một đối tác tiềm năng.

Thiên Tài ghé thăm giúp cho túi tiền của con giáp tuổi Thìn trở nên rủng rỉnh hơn. Có nhiều người được tặng quà, cho tiền, vận may tài chính rộng mở giúp bạn thu hút tiền tài.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

3 con giáp này 12h00 ngày 8/9 nhận phước an lành, tài lộc trời ban, tiền bạc ngút ngàn, sang giàu vận vào số mệnh

3 con giáp này 12h00 ngày 8/9 nhận phước an lành, tài lộc trời ban, tiền bạc ngút ngàn, sang giàu vận vào số mệnh

Vào thười khắc 12h trưa 8/9 này, 3 con giáp sau được Trời chiều ý, làm ăn may mắn, đầu tư đâu sẽ trúng đến đó.

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